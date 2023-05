Pro Abtreibung: Pavillon der Hoffnung mit feministischen Graffiti besprüht

Kostenfrei bis 18:47 Uhr lesen

Ansiedlung

Berichte über Unternehmen, die sich aus dem Osten der Republik zurückziehen, um im Westen ihre Zelte aufzuschlagen, kennt man zur Genüge. In die Gegenrichtung sind derlei Bewegungen eher selten auszumachen. In Delitzsch ist nun genau so ein Fall geglückt – zwar in kleinerem Maßstab, dafür mit umso kurioserer Geschichte. Die LVZ erklärt wie ein Bauunternehmer aus dem Emsland sich für die Kommune entschied.