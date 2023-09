Zeugenaufruf: Raubüberfälle im Zentrum-West und in der City

Leipzig. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es laut Polizei zu zwei Raubdelikten im Leipziger Zentrum. Die erste Tat ereignete sich kurz nach Mitternacht um 0.45 Uhr in der Ferdinand-Lassalle-Straße (Zentrum-West) – der zweite Überfall geschah in den Morgenstunden gegen 5.30 Uhr am Brühl. Bei beiden Vorfällen kamen Menschen zu Schaden und es wurde Bargeld entwendet.

In der Ferdinand-Lassalle-Straße näherte sich eine Gruppe Unbekannter zwei jungen Männern. Unter Androhung von Gewalt seien die beiden Geschädigten aufgefordert worden, Bargeld zu übergeben. Die Tatverdächtigen nahmen das Geld eines 18-Jährigen und schlugen seinem 19-jährigen Begleiter ins Gesicht. Anschließend raubtem sie dem Verletzten seine Bauchtasche, in der sich ebenfall Bargeld befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Laut Täterbeschreibung war einer der Angreifer 1,80 Meter groß, zwischen 18 und 21 Jahre alt und trug schwarzen Vollbart sowie lockiges Haar. Am Abend des Übergriffs soll er mit einer gräuchlich-weißen Jacke, grüner Bauchtasche und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein. Sein Mittäter sei etwa 1,70 Meter groß, komplett weiß gekleidet gewesen sein.

Opfer zu Boden geschlagen und getreten

Etwa fünf Stunden nach dem ersten Vorfall im Zentrum-West kam es dann in der City zu einem weiteren Raubdelikt. Laut Polizei sprachen zwei Unbekannte am Brühl zwei dort wartende Männer an und schlugen einem der beiden unvermittelt ins Gesicht. Als der 36-Jährige zu Boden ging, traren die Täter mehrfach gegen Oberkörper und Kopf, heißt es im Polizeibericht. Als der 35-Begleiter des Attackierte helfen wollte, wurde er ebenfalls zu Boden geschlagen und getreten. Die zwei Tatverdächtigen verlangten die Herausgabe von Bargeld – und konnten etwa 15 Euro erbeuten.

Einer der beiden Täter war demnach etwa 1,60 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, von eher dünner Statur. Er habe schwarze Haare und sei an diesem Abend mit dunklem Hoodie und langer Hose gekleidet gewesen. Der andere Angreifer soll 1,80 Meter groß, ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt und trug an diesem Abend einen hellen Hoodie und langer Hose, heißt es.

Die Kriminalpolizei Leipzig ermittelt in beiden Fällen wegen Raubes und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise können bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter 0341 / 966 466 6 gemacht werden.

LVZ