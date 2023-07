Sechs Raubüberfälle in kurzer Zeit: Leipziger Polizei nimmt Jugendlichen fest

Leipzig. Die Polizei hat am Samstag einen 17-Jährigen festgenommen, der am frühen Morgen im Leipziger Zentrum-Nord in einer gnadenlosen Raubserie insgesamt sechs Männer bedroht, beraubt und teilweise verletzt haben soll.

Jugendlicher bedroht Männer und bricht in deren Wohnung ein

Zunächst soll der Jugendliche drei jungen Männern im Alter von 20, 21 und 22 Jahren in der Pfaffendorfer Straße Drogen angeboten haben. Als die Freunde nicht auf das Angebot eingingen, entfernten sie sich und gingen in ein Mehrfamilienhaus. Der Beschuldigte folgte ihnen jedoch und versprühte in dem Haus eine unbekannte Substanz, die den 21-Jährigen leicht verletzte.

Die drei suchten daraufhin in einer Wohnung Zuflucht, in die der Tatverdächtige kurzerhand einbrach. Dort bedrohte er den 20-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn auf, ihm Geld zu geben. Der 21-Jährige soll angegeben haben, kein Geld zu haben. Der 17-jährige Angreifer habe sich deswegen Wertsachen genommen und zwei Türen beschädigt, hinter denen sich die anderen zwei Opfer versteckt haben sollen, bevor er die Wohnung verließ.

Ein Zeitungsbote wurde dann zum nächsten Opfer des Jugendlichen: Der Tatverdächtige habe auf der Eutritzscher Straße versucht, den 29-Jährigen zu berauben und dessen Geld und Handy zu entnehmen. Der Zeitungsbote wehrte sich jedoch und stieß ihn Weg.

Radfahrer werden angehalten und bedroht

Nur wenige Minuten später bedrohte der 17-Jährige einen Radfahrer in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Chausseehaus. Dort stellte er sich dem 57-Jährigen in den Weg, der auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs war. Der Tatverdächtige zückte erneut sein Messer und forderte den Mann auf, sein Geld auszuhändigen. Nach Informationen der Polizei soll der 57-Jährige aus Angst der Forderung nachgekommen sein.

Der Jugendliche beendete seine Raubserie letztlich bei einem weiteren Radfahrer, der kurze Zeit später an der Haltestelle vorbei fuhr. Der 17-Jährige hielt diesen demnach an, forderte ihn auf, all seine Sachen zu übergeben und schlug auf den 26-Jährigen ein. Dieser ließ sein Rad fallen und flüchtete. Er wurde später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es.

Richter erlässt Haftbefehl

Nach dem letzten Angriff stieg der Jugendliche in eine Straßenbahn in Richtung Wahren ein. In der Zwischenzeit wurde jedoch auch die Polizei alarmiert. Diese stoppte die Straßenbahn, fand den Jugendlichen und durchsuchte ihn. Neben dem Messer fanden die Beamten auch die Gegenstände, die der 17-Jährige aus der Wohnung seiner ersten drei Opfer entwendet hatte.

Gegen den Jugendlichen wurde noch am selben Tag ein Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn unter anderem wegen schweren Raubes in mehreren Fällen.

