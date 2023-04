Radfahrerin im Leipziger Zentrum-Südost von Auto erfasst und schwer verletzt

Leipzig. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Leipziger Zentrum-Südost ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 41-Jährige überquerte am Dienstag gegen 8.30 Uhr bei grüner Ampel die Fußgängerfurt auf der Straße des 18. Oktobers, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Währenddessen fuhr der Fahrer eines BMW auf der Johannisallee in Richtung Norden und wollte den Angaben zufolge nach rechts auf die Straße des 18. Oktober abbiegen. Dabei missachtete der 45-Jährige die Vorfahrt der Radfahrerin.

Die 41-Jährige wurde dabei schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittele nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer, so die Polizei.

