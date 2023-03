Unfall mit drei Autos: 28-Jähriger verliert Kontrolle über Geländewagen

Am Dienstagabend ist es im Leipziger Waldstraßenviertel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

In der Gustav-Adolf-Straße im Leipziger Zentrum-West hat ein 28-Jähriger am Dienstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. (Symbolfoto)

Leipzig. In der Gustav-Adolf-Straße im Leipziger Zentrum-Nordwest ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Laut Polizei hat ein 28-jähiger Fahrer mutmaßlich die Kontrolle über seinen Geländewagen verloren und anschließend zwei Pkw angefahren. Der Fahrer des Geländewagens wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zu dem Unfall kam es gegen 21.35 Uhr, als der 28-Jährige auf der Gustav-Adolf-Straße in südwestlicher Richtung unterwegs war. Die Polizei vermutet, dass er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr zunächst auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf, in dem sich eine 52-Jährige befand.

Den Angaben nach soll der Beifahrer des 28-Jährigen anschließend versucht haben, das Lenkrad des Fahrzeugs zu halten. Daraufhin fuhr der Geländewagen gegen einen geparkten VW Touran und drückte diesen gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses.

Der Geländewagen kam schließlich an einem Straßenbaum zum Stehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie dem Baum auf etwa 25.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls.