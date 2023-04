﻿Erste große Baumpflanzung mit Leipzigs Zoochef Jörg Junhold – Freiwillige können helfen

Vor der Fußball-EM 2024

Zoochef Jörg Junhold wird zum größten Baumpflanzer Sachsens: 8100 Bäume und Sträucher will er bis zur Fußball-EM 2024 im Leipziger Umland in die Erde bringen. Start ist in dieser Woche. In 20 Jahren können die Menschen dann durch den Wald spazieren.

