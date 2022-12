Leipzig zurück zur Normalität? Das war der Dienstag

Kurz vor den Feiertagen fühlt es sich an, als sei nach zwei Corona-Jahren wieder Normalität in Leipzig eingekehrt. Aber nicht überall - die Themen des Tages am 20. Dezember 2022.

haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Alle wichtigen Einkäufe vor dem Fest erledigt? So kurz vor den Feiertagen fühlt es sich an, als sei nach zwei Corona-Weihnachts-Jahren wieder Normalität in Leipzig eingekehrt. Die Innenstadt ist in der Adventszeit voll wie seit Jahren nicht mehr - das zeigten heute ganz aktuelle Passantenzahlen. Und auch in den Kirchen wird es an den Feiertagen wieder eng besetzte Reihen geben, trotz mancher Huster zwischen Orgelklängen.

„Ich freu mich tierisch drauf“, sagte heute Gregor Giele im Gespräch mit meinem Kollegen Mark Daniel. Wieder ohne Einschränkungen Weihnachtsgottesdienste feiern zu können, das ist nicht nur für den Propst der katholischen Kirche St. Trinitatis etwas Besonderes. „Wir rechnen mit vollen Gotteshäusern“, erklärte Tabea Köbsch, Sprecherin der evangelischen Landeskirche in Sachsen.

Auch aus der Wirtschaft kommen kurz vor dem Fest erfreuliche Nachrichten: Trotz dunkler Wolken im Handwerk und im Dienstleistungssektor rechnen Fachleute für das neue Jahr mit deutlichem Wachstum. Unser Wirtschaftsredakteur Jens Rometsch hat analysiert, welche Vorhaben der Messestadt im nächsten Jahr Schwung geben sollen.

Mit einer Weihnachtsansprache wandte sich heute Oberbürgermeister Burkhard Jung an die Leipzigerinnen und Leipziger. © Quelle: Screenshot / Stadt Leipzig

Und dennoch liegt über diesem Weihnachtsfest der Schatten eines Krieges, der am heiligen Abend genau zehn Monate andauert. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bedankte sich heute in seiner traditionellen Online-Weihnachtsansprache bei den Leipzigerinnen und Leipzigern für ihre große Solidarität bei der Aufnahme von rund 10.000 geflüchteten Menschen aus der Ukraine, auch in privaten Wohnungen.

Er versprach: Heizungen in Schwimmbädern, Kitas oder Schulen müssen nicht abgeschaltet werden. Die Gasvorräte reichen für den Winter. Und dabei wird klar: Es ist doch nicht alles so normal, wie es scheint. Auch nicht jede Familie kann sich ein „normales“ Weihnachtsfest mit Geschenken leisten. Für sie gibt es in Leipzig dank engagierter Initiativen Angebote, die Hoffnung machen, zwischen all den Krisen.

Brunch war einst ein großes Thema – inzwischen ist die Kombination aus Frühstück und Mittagessen in Leipzig eher ein Auslaufmodell. Doch bei einigen Lokalen boomt vor allem an den Feiertagen die Nachfrage. Wo Sie in Leipzig an Weihnachten und danach brunchen können und warum sich manche Lokale davon verabschieden, lesen Sie morgen Vormittag auf LVZ.de. © Quelle: Christian Modla

Wir werden uns auf eine Verdopplung der Kosten einstellen müssen. Burkhard Jung Leipzigs Oberbürgermeister (SPD) zu den Steigerungen bei den Energiepreisen trotz der angekündigten staatlichen Hilfen

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Uferterrassen werden eingeweiht: Um 11 Uhr werden die denkmalgerecht sanierten Treppen und Terrassen auf der Westseite des Richard-Wagner-Hains freigegeben. Auch die Bürgerinnen und Bürger sind dazu am Terrassengarten südlich der Jahnallee eingeladen.

Wie geht es mit dem Tourismus weiter? Sachsens Landestourismusverband zieht eine Bilanz zur aktuellen Situation und blickt auf 2023.

