Leipziger Osten: Vier Radfahrer bei zwei Zusammenstößen verletzt

Leipzig. Bei zwei Fahrradunfällen im Leipziger Osten sind am Sonntagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, wurde in beiden Fällen Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Angaben zufolge kam es zunächst gegen 15.10 Uhr im Zentrum-Ost beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß. Eine 60-Jährige fuhr auf dem Grimmaischen Steinweg in Richtung Johannisplatz. Neben ihr fuhr ein 34-jähriger Mann. Er übersah die Frau, als er auf der Höhe Nürnberger Straße abbiegen wollte. Beide stürzten und die 60-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Nun muss sich der 34-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Lenker verhaken sich auf der Riesaer Straße

Anschließend verhakten sich zwei gegen 17.45 Uhr die Lenker eines Radfahrers und einer Radfahrerin. Beide stürzten. Den Angaben zufolge kamen sich beide auf einem Radweg auf der Riesaer Straße entgegen, der von beiden Seiten befahren werden darf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide verletzten sich bei dem Sturz schwer und wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei der 65-jährigen Radfahrerin konnte die Polizei nach dem Unfall einen Blutalkoholspiegel von 0,6 Promille feststellen. Sie muss sich wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung behaupten.

LVZ