Zwei Radfahrer bei Unfällen in Leipzig schwer verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind in Leipzig bei Unfällen schwer verletzt worden. In einem Fall wurde eine 49-Jährige in Markranstädt angefahren. In Gohlis stürzte ein 46-Jähriger Radfahrer.

Am Sonntag wurden in Leipzig zwei Personen schwer verletzt, die mit dem Fahrrad unterwegs waren.

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Markranstädt am Sonntag ist eine 49-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde von einem 43-jährigen Pkw-Fahrer erfasst und anschließend per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben nach hatte der Pkw-Fahrer die Frau gegen 12.35 Uhr beim Abbiegen von der Albertstraße in die Leipziger Straße übersehen. Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

In Leipzig-Gohlis blieb ein alkoholisierter Radfahrer in den Straßenbahngleisen der Lindenthaler Straße auf Höhe der Cöthner Straße hängen und stürzte daraufhin. Der 46-Jährige kam am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wurde bei ihm ein Alkoholwert von 2,78 Promille gemessen.