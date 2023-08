Kind und Jugendliche bei Verkehrsunfällen in Leipzig verletzt

Leipzig. Bei zwei Verkehrsunfällen in Leipzig sind eine Jugendliche und ein Kind verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich die Unfälle am Dienstagabend und am Mittwochmorgen.

Demzufolge lief gegen 7.25 Uhr eine 16-Jährige auf dem Gehweg in der Harkortstraße im Zentrum-West. Laut Polizei soll die Jugendliche dann bei Rot über die Ampel an der Karl-Tauchnitz-Straße gegangen sein, als ein Transporter sie erfasste. Die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Bereits am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr war eine Fußgängerin mit ihrem Kleinkind auf der Straße des 18. Oktober unterwegs und wollte in Höhe der Tarostraße die Fahrbahn schräg überqueren. Als die 30-Jährige die Mitte der Straße erreichte, rannte das Kind plötzlich los. Eine 71-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Jungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen ermittelt der Verkehrsunfalldienst.

