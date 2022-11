﻿Zwickauer Straße stadtauswärts dicht

Trotz der winterlichen Temperaturen werden in Leipzig weiter Straßenabschnitte saniert sowie Gas- und Abwasserleitungen repariert. Was dadurch in der kommenden Woche auf Leipzigs Autofahrer zukommt, lesen Sie hier.

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten neuen Einschränkungen.

Zwickauer Straße: Wegen der Reparatur eines Abwasserkanals ist die Zwickauer ab Montag zwischen Sandmännchenweg und Probstheidaer Straße in stadtauswärtiger Richtung dicht. Eine Umleitung führt bis zum 16. Dezember über Arno-Nitzsche-, Meusdorfer und Bornaische Straße.

Störmthaler Straße: In Höhe der Hausnummer 34 wird die Fahrbahn am Montag stadtauswärts eingeengt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Muldentalstraße wird bis zum 16. Dezember mit einer Wechsel-Ampel geregelt, sobald ein Linienbus in Richtung Endstelle einfährt. In der Oskar-Calov-Straße wird eine Einbahnstraßenregelung aufgebaut.

Dorfstraße: Wegen Straßenbauarbeiten im Bereich der Hausnummer 18 sind dort ab Montag eine Gehwegsperrung und eine Fahrbahneinengung notwendig. Gebaut wird bis zum 20. Dezember; der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem