Leipzig zwischen Tanz-Demo, Großbrand und Elefantentaufe: Das war der Samstag

Sie haben vermutlich am Freitagabend auch die riesige Rauchwolke über Leipzig gesehen? Oder wurden Sie durch eine Warn-App vor der starken Rauchentwicklung gewarnt? Heute, einen Tag nach dem Großbrand beim Entsorgungsunternehmen Alba in Leipzig-Leutzsch, wird das Ausmaß der Zerstörung allmählich sichtbar. Von der Lagerhalle, die inmitten weiterer Gebäude der Recyclingfirma im Leipziger Westen stand, sind nur noch Trümmer zu sehen. Teile der Wände und des Dachs liegen kreuz und quer auf einem riesigen verkohlten Haufen.

Meine Kollegin Friederike Pick hat am Ort des Geschehens heute Vormittag mit dem Betriebsleiter der Abfallverwertung Leipzig (AVL) zur Lage sprechen können. Aus der Chefetage des Unternehmens gibt es auch eine Vermutung, was das Feuer ausgelöst haben könnte.

„Wenn die Anlage zum Wochenstart nicht aufnahmebereit ist, stauen sich hier am Montag die Müllfahrzeuge.“ Jürgen Naujok, Geschäftsführer der Abfall-Logistik Leipzig (ALL)

So oder so müsse nun so schnell wie möglich eine gewisse Ordnung wiederhergestellt werden, um den Betrieb sicherzustellen. So erklärt es Jürgen Naujok, Geschäftsführer der Abfall-Logistik Leipzig (ALL) und des Abfallunternehmens „Alba“, dem auch die Ottlingers AVL angehört. „Wir sind für die Entsorgung in Leipzig und Umgebung zuständig“, sagt Naujok. „Wenn die Anlage zum Wochenstart nicht aufnahmebereit ist, stauen sich hier am Montag die Müllfahrzeuge.“

Impressionen von der Global Space Odyssey 2023 in Leipzig. Die Ravefans zogen am Samstag in einer Tanz-Demo vom Connewitzer Kreuz zum Leuschnerplatz. Die GSO ist eine Klima-Demo, die aus der Clubszene kommt – weswegen der Protest auch tanzend ausgedrückt werden soll. © Quelle: Kempner

1500 Menschen raven fürs Klima: Die schönsten Bilder der Global Space Odyssey in Leipzig

Leipzigs jüngstes Elefantenkind heißt Savani – Tausende strömen zum Kinderfest in den Zoo. Die Zoo-Fans haben entschieden: Das sieben Wochen alte Elefantenkind im Zoo Leipzig soll Savani heißen. Der Ansturm zur „Elefantentaufe“ am Samstag war riesig. Die Zoo-Fans haben entschieden: Das sieben Wochen alte Elefantenkind im Zoo Leipzig soll Savani heißen. Der Ansturm zur „Elefantentaufe“ am Samstag war riesig. Die Bilder und Eindrücke vom Samstag im Zoo.

Serdar Somuncu mit Hasstiraden im Haus Leipzig. Der „Hassias“ zieht ein letztes Mal durchs Land, um seine Botschaft zu verbreiten. Am Freitag wurde im Haus Leipzig jedoch klar: All das soll letztlich nur der Versöhnung dienen. Ob das gelingen kann, Der „Hassias“ zieht ein letztes Mal durchs Land, um seine Botschaft zu verbreiten. Am Freitag wurde im Haus Leipzig jedoch klar: All das soll letztlich nur der Versöhnung dienen. Ob das gelingen kann, weiß mein Kollege Christian Neffe.

Auf Schleuserjagd: Mit der Bundespolizei an der sächsischen Grenze. Nach Sachsen werden zurzeit mehr und mehr Flüchtlinge geschleust. Die Landesregierung schickt verstärkt Polizisten in die Grenzregionen. Aber hilft das – und wenn ja, wogegen? Meine Kollegin Denise Peikert war unterwegs mit der Bundespolizei. Nach Sachsen werden zurzeit mehr und mehr Flüchtlinge geschleust. Die Landesregierung schickt verstärkt Polizisten in die Grenzregionen. Aber hilft das – und wenn ja, wogegen? Meine Kollegin Denise Peikert war unterwegs mit der Bundespolizei. Lesen Sie hier ihre berührende Reportage.

Autofreier Sonntag rund um den Leuschnerplatz. Leipzig wird wieder für einen Sonntag autofrei – allerdings nur rund um den Leuschnerplatz. Am 17. September steigt Leipzig wird wieder für einen Sonntag autofrei – allerdings nur rund um den Leuschnerplatz. Am 17. September steigt direkt vor der Stadtbibliothek ein Bürgerpicknick mit Bürgersingen.

„Schlammschlacht“ am Markkleeberger See: Das Das Familienwochenende beim „Cross de Luxe“ geht am Sonntag in die nächste Runde.





