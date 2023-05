﻿Kommt Lina E. in einem Jahr wieder frei? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Urteil

Leipzig/Dresden. Am Mittwoch ist in der Außenstelle des Oberlandesgerichts Dresden das lang erwartete Urteil gegen Lina E. und ihre drei Mitangeklagten gefallen. Doch nach fast 100 Verhandlungstagen stellen sich viele neue Fragen.

Wofür wurde Lina E. verurteilt – und wofür nicht?

Lina E. (28) und die drei Mitangeklagten standen wegen einer ganzen Reihe von Delikten vor Gericht, darunter gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl und Urkundenfälschung. Am schwersten wog der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Die Anklage hatte außerdem behauptet, Lina E. sei die „Rädelsführerin“ dieser Vereinigung gewesen und habe in dieser eine „herausgehobene Stellung“. Einzig diesen Vorwurf hat der Staatsschutzsenat zurückgewiesen. Er verhängte für Lina E. eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten.

Die Mitangeklagten müssen auch ins Gefängnis: Lennart A. hat als Mitglied der Vereinigung drei Jahre bekommen. Jannis R. hat als Unterstützer der Vereinigung zwei Jahre und fünf Monate erhalten. Und Phillip M. erwarten wegen Unterstützung und einer Tat in Berlin drei Jahre und drei Monate Haft.

Weshalb kam kein Freispruch infrage?

Der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats hat in seiner Urteilsbegründung von einer „maßvollen Strafe“ gesprochen. Er begründet das auch damit, dass im Laufe des Prozesses Lina E.’s Persönlichkeitsrechte mehrfach tangiert worden waren, angefangen bei einer Fotoaufnahme von ihr, wie sie 2021 in Karlsruhe aus dem Hubschrauber gestiegen war.

Tatsächlich ist die Verurteilung deutlich geringer als die von der Bundesanwaltschaft geforderten acht Jahre. Dennoch übersteigt sie das übliche Strafmaß für Körperverletzung und Diebstahl. Lina E. und ihre Mitangeklagten müssen deshalb so lange in Haft, weil das Gericht die Gruppe als „kriminelle Vereinigung“ ansieht.

In seinem Urteil hat der Vorsitzende Richter insbesondere Bezug auf einen Angriff gegen einen Kanalarbeiter genommen, den die Angeklagten aufgrund der Marke seiner Mütze als Ziel ausgemacht hatten. Der Richter dazu: „Diese Tat zeigt, wohin der militante Antifaschismus führen kann, wenn eine Mütze ausreicht, um einen Menschen so zuzurichten.“ Er hat ergänzt: „Rechtsextremisten entgegenzutreten, ist ein achtenswertes Motiv. Allerdings macht es Gewalttaten nicht zu Bagatellen – es bleiben schwere Straftaten.“ Ein Freispruch war deshalb nicht möglich.

Welche Rolle spielte Lina E. in der kriminellen Vereinigung?

Laut Strafgesetzbuch ist eine kriminelle Vereinigung „ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses“. In der sogenannten Gruppe E., der Lina und ihre Mitangeklagten angehörten, hatte es offenbar eine sehr dynamische Rollenverteilung gegeben. Zwar soll der immer noch gesuchte Johann G., der Verlobte von Lina E., der strategische Kopf der Bande gewesen sein. Allerdings hatten immer andere Personen beispielsweise das Ausspähen von möglichen Opfern übernommen.

Lina E. sollte laut Anklage eine „herausgehobene Stellung“ in der Gruppe gehabt haben. Unter anderem, weil sie bei Angriffen Kommandos gegeben hatte, etwa zum Rückzug. Den Vorwurf hat das Gericht nicht als gegeben gesehen. Stattdessen bezeichnet sie der Vorsitzende Richter nur als „Überblicksperson“, nicht aber als „Rädelsführerin“.

Wann kommt Lina E. wieder frei?

Lina E. kommt nicht sofort frei, denn das Gericht hat den weiter gültigen Haftbefehl nicht aufgehoben. Das bedeutet: Lina E.’s Untersuchungshaft mündet direkt in ihre Freiheitsstrafe. Die Mitangeklagten, die nicht in Untersuchungshaft waren, sind dagegen weiter frei und treten ihre Strafen später an.

E. wurde zu einer Gesamthaftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Das heißt nicht automatisch, dass sie auch so lange im Gefängnis bleiben muss. Denn laut Paragraf 57 des Strafgesetzbuches können Inhaftierte nach zwei Dritteln, Ersttäter sogar nach der Hälfte ihrer Strafe aus der Haft entlassen werden. Dafür darf von Lina E. aber keine Gefahr mehr ausgehen. Es muss neben weiteren Voraussetzungen zu erwarten sein, dass sie straffrei bleibt.

Die zweieinhalb Jahre Untersuchungshaft werden auf die jetzt verhängte Strafe angerechnet. Auch E.’s gesundheitliche Probleme, die im Zusammenhang mit ihrer Haft thematisiert wurden, könnten ihr Zeit hinter Gittern ersparen. Ein Gutachten könnte Klarheit in all diese Fragen bringen – und Lina E. viel früher, als erwartet, wieder in Freiheit bringen.

Ist das Verfahren nun beendet oder geht es noch weiter?

Entscheiden sich Lina E. und ihre Verteidiger für eine Revision, könnte der Fall vor dem Bundesgerichtshof erneut verhandelt werden. Eine Entscheidung darüber muss bis einen Monat nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe erfolgen. Rechtsmittel kann auch die Bundesanwaltschaft einlegen. Das käme nicht überraschend, schließlich blieb der Senat deutlich unter dem Strafantrag der Anklagebehörde.

Was passiert mit dem Kronzeugen aus dem Prozess?

Ohne Johannes D., ehemaliges Mitglied der Gruppe E., hätte das Urteil vermutlich so nicht gefällt werden können. Er skizzierte als Kronzeuge vor Gericht den Aufbau der Gruppe bis ins Detail.

Teile der linken Szene sehen D. als Verräter und fordern Vergeltung. Auch am Tag des Urteils haben linke Accounts zu D. Drohungen getwittert wie: „Sicherlich erhofft er sich eine Art Abschluss mit dem heutigen Tag, dies wird aber nicht passieren.“ D. befindet sich seit rund einem Jahr im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamtes Sachsen.

