Die Räumung in Lützerath beschäftigt Menschen in ganz Deutschland. In einem offenen Brief sprechen sich jetzt auch Leipziger Ärztinnen und Ärzte dagegen aus und fordern die Regierung zum Handeln auf.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket