Körperverletzung in Leipziger Shisha-Bar – angeblich Leipziger AfD-Stadtrat betroffen

Bei einem Angriff in der Nacht zum Sonntag in einer Leipziger Shisha- und Cocktail-Bar wurden zwei Männer verletzt. Polizei und Staatanwaltschaft sehen ein mögliches politisches Motiv. Laut Leipziger AfD ist ein Stadtrat unter den Opfern.

Leipzig. Nach einem Angriff auf zwei Personen am vergangenen Wochenende in einer Leipziger Bar ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung. Wie es am Dienstag hieß, könne bei der Attacke eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden. Deshalb hätten Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) inzwischen die Recherchen nach den Tätern übernommen. Laut einer Mitteilung der Leipziger AfD soll es sich bei einem der Opfer um AfD-Stadtrat Marius Beyer handeln.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Behörden ereignete sich der Angriff am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der „Check In Bar“ in der Käthe-Kollwitz-Straße im Stadtteil Zentrum-West. Die beiden Geschädigten seien in der Cocktail- und Shisha-Bar aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus erst beschimpft und später auch körperlich attackiert worden. Beide Opfer erlitten demnach Verletzungen.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Auf der Suche nach den Tätern bittet die Polizei um Mithilfe. Einer der Männer soll etwa 1,85 Meter groß, mit schlankem Gesicht und von sportlicher Statur sein. Am Morgen des Übergriffs habe er ein schwarzes Basecap, eine schwarze Cargo-Hose und eine dunkle Übergangsjacke getragen. Zudem soll er einen „Fünf-Tage-Bart“ haben und akzentfrei deutsch sprechen, heißt es im Fahndungsaufruf.

Ein anderer Beteiligter habe ein helles Oberteil mit „auffallend roten Querstreifen in Bauchhöhe“ getragen. Eine dritte Person soll etwa 25 Jahre alt sein und war demnach u.a. mit einem hellen Basecap bekleidet.

Aufgrund eines möglichen politischen Motivs hinter dem Angriff, wurde inzwischen das zum LKA gehörende Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeuginnen und Zeugen, die möglichweise Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei (Dimitroffstraße 1) oder telefonisch unter 0341 / 966 4 6666 zu melden.

AfD-Fraktion spricht von Linksextremisten

Parallel zum Aufruf von Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichte am Dienstag auch die Stadtratsfraktion der Leipziger AfD zum Vorfall eine Mitteilung. Darin heißt es, ihr Lokalpolitiker Marius Beyer und sein Begleiter seien Opfer des Angriffs von „Linksextremisten“ geworden. Die beiden Männer seien am Tatort von einer Gruppe von zehn bis zwölf Personen erkannt und dann als Nazis beschimpft worden.

Weil sich Beyer angeblich weigerte, sich an einer Schlägerei auf der Straße zu beteiligen, sei ihm aus der Gruppe heraus ein Schlag ins Gesicht versetzt worden. Laut AfD sei zudem Beyers Begleiter mit gezielten Faustschlägen am Kopf verletzt worden.