﻿Mit Millionen-Förderung: Leipziger Agentur will Forschung gegen Ebola und Corona-Viren beschleunigen

Leipzig. Weltweit schaden Viren der Gesundheit von Menschen. Das ist nicht erst seit dem Ausbruch von Ebola oder dem Corona-Virus so. Trotz erfolgreicher Impfstoffentwicklungen gibt es gegen die meisten Viruserkrankungen nach wie vor keine wirksamen Medikamente. Das soll sich möglichst schnell ändern.

Um die Erforschung von Wirkstoffen voranzutreiben, hat deshalb die in Leipzig beheimatete Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) einen entsprechenden Wettbewerb initiiert.

An diesem Mittwoch hat die Agentur die sechs Teams bekanntgegeben, die für die kommenden zwölf Monate jeweils bis zu 1,5 Millionen Euro für die Entwicklung von neuen Wirkstoffen oder Verfahren gegen virale Krankheiten erhalten. Ihre Arbeiten an neuen antiviralen Medikamente haben das Potenzial, so heißt es, auch gegen heute noch unbekannte Viren erfolgreich eingesetzt werden zu können.

„Ein Quantensprung für neue antivirale Mittel“

Die Siegerteams kommen aus Garching bei München, von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, der Freien Universität in Berlin, dem Helmholz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig, der Universitätsmedizin Göttingen und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Die Teams entwickeln beispielsweise RNA-basierte Wirkstoffe. Dabei werden in einem Fall Viren umschlossen und neutralisiert. In einem anderen werden RNA-Stränge durchschnitten, um die Vermehrung von Sars-CoV2 in den oberen Luftwegen zu verhindern. Andere Wissenschaftler widmen sich dem Mukus, dem Schleim, der unsere Atemwege überzieht. Sie entwickeln Methoden, ihn zu gezielt zu stärken, damit Viren dort haften bleiben.

Vor mehr als einem Jahr hat die Agentur zur Sprind Challenge „Ein Quantensprung für neue antivirale Mittel“ aufgerufen. In dem über drei Jahre gehenden Wettstreit treten Teams parallel mit unterschiedlichen Lösungsstrategien an. Insgesamt hatten sich 45 Forscherteams um die Gelder beworben.

Vier Wissenschaftsteams kommen weiter

„Spätestens seit der Covid-19-Pandemie wissen wir: Viren sind eine Bedrohung für die Gesundheit der Menschen weltweit“, teilt die Agentur mit. „Der Blick auf Ausbrüche von Sars-CoV-1, Mers-CoV, Ebola oder Influenza verdeutlicht, dass wir uns für zukünftige Epidemien und Pandemien wappnen müssen.“

In einem Jahr sollen laut Agentur die Ergebnisse der zweiten Stufe des Wettbewerbs von der Jury erneut bewertet werden. Für die dritte und letzte Stufe des Innovationswettbewerbs will man bis zu vier Teams auswählen, die dann jeweils weitere zwei Millionen Euro für die Fortführung ihrer Entwicklungsarbeiten erhalten.

Weitere Informationen zu dieser Sprind Challenge und zu den teilnehmenden Teams: https://www.sprind.org/de/challenges/antiviral

Die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) wurde am 16. Dezember 2019 ins Leben gerufen. Hauptsitz ist Leipzig. „Unser Auftrag besteht darin, Technologien, Erfindungen und Ideen mit Potenzial für eine Sprunginnovation aufzuspüren, zu finanzieren und zur Praxisreife zu führen“, so Sprind-Chef Rafael Laguna de la Vera. „Neue Technologien schaffen es bei uns viel zu selten von der Erfindung bis zum marktreifen Produkt.“ Dieses „Tal des Todes“ zwischen Grundlagenforschung und Serienreife soll Sprind mit Geld, Erfahrung und guten Leuten überbrücken.