Leipziger Klimaaktivist muss zwei Wochen in München ins Gefängnis

Leipzig/ München. Ein 20-jähriger Klimaaktivist wurde in München in polizeilichen Gewahrsam genommen, nachdem er sich an Protestaktionen der Letzten Generation beteiligt hat. Bei dem jungen Mann handelt es sich laut Angaben der Letzten Generation um Lars Ritter aus Leipzig. Er befindet sich vom 1. bis zum 12. September in „längerfristigem Gewahrsam“, wie es ein Sprecher der Polizei München bestätigt. Die Letzte Generation spricht von „Präventivhaft“.

Dem Klimaaktivisten Lars Ritter wird laut Polizei München vorgeworfen, sich wiederholt an nicht angemeldeten Versammlungen beteiligt zu haben, im Zuge dessen Nötigungsdelikte verübt und ausgesagt zu haben, dies wieder zu tun. Aufgrund dieser Ereignislage ist die Polizei in Bayern befugt, Menschen auch ohne ein ausführliches Strafverfahren in Gewahrsam zu nehmen. Der Präventivgewahrsam kann über zweimal einen Monat verhängt werden, ohne dass eine Verurteilung für eine Straftat vorliegt. Diese Befugnis wurde 2017 in dem Polizeiaufgabengesetz in Bayern stark ausgeweitet – ihre Anwendung stößt seitdem immer wieder auf Kritik.

Aktivisten der Letzten Generation bei einer ihrer Blockaden. © Quelle: privat / Letzte Generation

Auch die Klimaaktivisten der Letzten Generation kritisieren das Bayerische Polizeiaufgabengesetz scharf. Besonders die lange Dauer, aber auch den generellen Einsatz dieses „eigentlich für Terrorismusbekämpfung vorgesehenen Mittels in Bayern“ gelte als umstritten, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Pressestatement.

Lars Ritter möchte „Verantwortung übernehmen“

Der Leipziger Lars Ritter erklärte kurz vor Beginn der Protestaktionen in Bayern, dass es seiner Meinung nach mehr brauche, als bloß mit positivem Beispiel voranzugehen. Für ihn sei „friedlicher Widerstand, so wie ihn die Letzte Generation“ ausübe „Demokratie, Klimaschutz und Leben“. Er habe für sich beschlossen, „jetzt Verantwortung zu übernehmen“. Die Letzte Generation kündigt in ihrer Pressemitteilung an, auch trotz drohenden Präventivgewahrsams weitere Aktionen in Bayern in den kommenden Wochen zu veranstalten. Zudem rufen die Klimaaktivisten zu „unbefristeten Protesten in Berlin ab dem 13. September“ auf.

Lars Ritter könne der Münchner Polizei zufolge darauf hoffen, aus „persönlichen Gründen“ früher aus der JVA entlassen zu werden. Sein Gewahrsam sei aber vorerst bis zum 12. September richterlich angeordnet. Neben ihm sitzen mehrere weitere Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation aktuell in Bayern in Präventivgewahrsam.

Die Letzte Generation veranstaltet aktuell viele Blockaden und Proteste in München und Umgebung. Die Form des Protests und der Umgang damit polarisieren die gesellschaftliche Debatte. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation setzen sich für Maßnahmen gegen den Klimawandel ein und sehen ihre Blockaden als gerechtfertigt, da die Bundesregierung ihrer Meinung nach nicht angemessen handele. Zu ihren grundlegenden Forderungen zählen das 9-Euro-Ticket, ein Tempolimit auf Autobahnen und ein Klima-Gesellschaftsrat.

