﻿Leipziger Alpinist – was Olaf Rieck am Hidden Peak gelernt hat

Einen Achttausender bezwungen, aber von Corona gestoppt. Drei Jahre musste Olaf Rieck, Leipzigs bekanntester Alpinist, warten, um seinen Fans von seinen Abenteuern bei der Besteigung des Hidden Peak in Pakistan zu erzählen. Doch am 1. Dezember ist es nun soweit.

Leipzig. Für einen, der Vorträge professionell betreibt und auch davon lebt, wirkt Olaf Rieck leicht angespannt. Der Leipziger Top-Alpinist, der im Sommer 2019 den Hidden Peak (8080 Meter) im dritten Anlauf bei seiner Karakorum-Expedition in Pakistan spektakulär bezwang, macht auch gar kein Geheimnis darum. Denn die Premiere am 1. Dezember um 19 Uhr im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses ist für ihn auch gleichzeitig so eine Art Comeback in Leipzig. Seine alpinen Fans können den Sachsen erstmals seit drei Jahren wieder live erleben. "Ich musste leider im Herbst 2020 und 2021 wegen der Corona-Beschränkungen meine Vorträge in Leipzig abblasen", sagt er rückblickend.