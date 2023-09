﻿Konten von Senioren geplündert: Leipziger Altenpfleger angeklagt

Leipzig. Mit dem Diebstahl von 300 Euro aus der Geldbörse eines Pflegeheimbewohners ging es laut Staatsanwaltschaft los: Ein Leipziger Altenpfleger soll seinen Job benutzt haben, um die Konten von Senioren zu plündern. Nico U. (31) muss sich gemeinsam mit seinem mutmaßlichen Komplizen Jan H. (31) unter anderem wegen Betrugs und Diebstahls vor dem Landgericht verantworten. Zum Prozessauftakt räumte er ein: „Ich habe Schulden und mich deshalb beeinflussen lassen.“

Wenn es stimmt, was in der Anklageschrift steht, fiel mit dem ersten gestohlenen Geld Mitte Oktober 2021 eine Hemmschwelle. Danach habe Nico U. den Entschluss gefasst, sich mit den Geldkarten von Senioren eine dauerhafte Einnahmequelle zu schaffen, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob. Als Beschäftigter einer Seniorenresidenz im Leipziger Nordosten soll er die Geldkarte eines Bewohners entwendet und damit von dessen Konto insgesamt 4500 Euro abgehoben haben.

Fast täglich 500 Euro am Automaten kassiert

Ab Mitte November 2021 war er dann bei einem ambulanten Pflegedienst im Stadtteil Mockau tätig. Mit der Geldkarte der von ihm betreuten Rentnerin soll er dann vom 11. Januar bis 9. Februar 2022 nahezu täglich jeweils 500 Euro abgehoben haben – insgesamt 14 000 Euro.

Bei einem weiteren betagten Leipziger, dessen Ehefrau er pflegte, soll Nico U. ebenfalls die Geldkarte in seinen Besitz gebracht und damit ab Ende November insgesamt rund 15 000 Euro an Automaten einkassiert haben. Diese Geldkarte habe der Angeklagte auch genutzt, um in insgesamt 70 Fällen bei Einkäufen zu bezahlen, so die Staatsanwaltschaft. Allein hier kamen laut Anklage mehr als 14 600 Euro zusammen. Den Gesamtschaden für die betroffnen Senioren bezifferte Jakob auf mehr als 48 000 Euro.

Schwangere Lebensgefährtin geschlagen und gewürgt

Bei diesen Taten soll auch Mitangeklagter Jan H. mitgemischt haben, dem die Staatsanwaltschaft ebenfalls Betrug und Computerbetrug in mehreren Fällen zur Last legt. Wie Nico U. vor Gericht sagte, habe man sich über die Arbeit unterhalten und sei dann auf die Idee gekommen, „mit den Geldkarten irgendwas zu machen“.

Der Altenpfleger ist zudem wegen diverser gewaltsamer Übergriffe und Körperverletzungen angeklagt. So soll er im März 2022 seine damalige Lebensgefährtin geschlagen und gewürgt haben. Die Frau war damals schwanger, brachte ein Vierteljahr später eine Tochter zur Welt. Auch Passanten soll der Angeklagte wegen banaler Meinungsverschiedenheiten angegriffen haben. Für den Prozess sind noch vier Verhandlungstage bis 10. November geplant.

