﻿Der „Goldene Anker“ – ein Leipziger Konzerthaus feiert 150. Geburtstag

Leipzig. Kneipe und Saal sind in Leipzig legendär: Leipzigerinnen und Leipziger aus vielen Generationen besuchten damals wie heute die Vergnügungsstätte, in der von Anne Clark bis Omega, von Alphaville, Wir sind Helden bis Silly mit Tamara Danz, Manfred Krug bis Gerhard Gundermann viele Größen aufgetreten sind. Sogar Rammstein schaute 1994/1995 dreimal vorbei. Jetzt feiert der „Anker“ mit einer Festwoche seinen 150. Geburtstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Postkarte mit einer historischen Ansicht von Möckern. © Quelle: Archiv Anker

Schankgenehmigung ab 1873

Die Ursprünge des „Ankers“ liegen weit zurück. 1859 kaufte die Familie Wehse ein bebautes Grundstück, das einst dem Gutsbesitzer Johann Ernst Pohle gehörte. Friedrich August Wehse eröffnete zunächst ein „Mehl- und Productengeschäft“ (1862). Als 1873 der „Weiße Falke“ in Möckern den Schankbetrieb einstellte, beantragte Sohn Carl August die Übertragung der Genehmigung und schließlich den Bau eines Restaurations- und Tanzsaalgebäudes. Am 1. Juni 1873 begann der Betrieb im Gasthaus „Goldener Anker“. Im Saal wurden noch Mängel beseitigt, dieser konnte erst am 13. Juli 1873 öffnen. Das Lokal wurde schließlich 1889 an die Gohliser Aktienbier-Brauerei verkauft. Fortan diente es als „Ball- und Concert-Haus“ für die Bürger von Möckern und Gohlis, bis zum Kriegsende auch als Ausflugslokal. Danach geriet das Gebäude in die Obhut der Stadt Leipzig, die es zunächst als Kulturhaus, später als Jugendklub „Jürgen Lange“ betrieb. Im Volksmund jedoch blieb es immer der „Anker“. Bis in die 1970er-Jahre hinein gab es auch eine Stehbierhalle, die immer mehr verfiel und schließlich abgerissen wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stehbierhalle wurde in den 1970er-Jahren abgerissen. © Quelle: privat

Sanierung wurde zum Abenteuer

Am 26. März 1991 gründete sich der Verein „Stadtteilzentrum Anker“, der das Gebäude seither in freier Trägerschaft bewirtschaftet – es war die Geburt des Hauses in seiner heutigen Form. „Anfangs standen noch Öfen im Saal. Das ganze Haus war baulich eine Katastrophe“, erinnert sich Heike Engel, seit 1993 Geschäftsführerin. Der damalige Hausmeister, vom Beruf Tischler, konnte das Haus zwar am Leben erhalten, hatte aber alles mit Holz verkleidet. Bei der lang erkämpften Sanierung kamen die Holzpaneele ab, das Ausmaß der Risse und Schäden wurde deutlich sichtbar. Ausbau und Sanierung wurden zum Abenteuer. Bis 2018 hat es gedauert, alle Schäden zu beheben. Zwischen 2014 und 2018 war der „Anker“ komplett zu.

Konzert im Anker-Saal 1992 in Leipzig-Möckern. © Quelle: Archiv Anker

Schlangen für Rea Garvey

Am 30. März 2014 gab Rea Garvey eines der letzten beiden Konzerte vor der Anker-Sanierung. Es bildeten sich lange Warteschlangen, viele wollten den Iren live erleben. © Quelle: Archiv Anker

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 30. März 2014 gab Rea Garvey eines der letzten beiden Konzerte vor der Anker-Sanierung. Es bildeten sich lange Schlangen, weil alle den Iren sehen und hören wollten. Engel und ihr Team haben viele Jahre gekämpft – um Fördermittel, Baumaßnahmen, um Konzerte ... „Wir mussten einen langen Atem haben“, konstatiert Engel.

Dabei profitierte der als Verein organisierte „Anker“, der sich das Vertrauen der Agenturen regelrecht erkämpfen musste, von seinem guten Namen. Viele haben im „Anker“ angefangen, wie die legendäre Klaus Renft Combo Pfingsten 1961. Der Hausmeister ermahnte sie seinerzeit, beim Frühschoppen nicht zu viel zu trinken, weil es am Abend ein weiteres Konzert gab. Sonst gebe es kein Geld.

„Es macht stolz, dass sich Bands wie Keimzeit wünschen, im ,Anker‘ spielen zu dürfen. Sonst treten sie in Leipzig nicht auf.“ Mittlerweile werde das Konzerthaus mit seiner überregionalen Ausstrahlung nahezu „überschüttet“ mit Anfragen.

Klaus Renft Combo 1961, erster Auftritt im „Anker“ in Möckern. © Quelle: Archiv Anker

Geschäftsführerin Heike Engel und Klaus Renft 1999 im „Anker“ in Möckern. © Quelle: Archiv Anker

Angebote für alle Altersgruppen

Seit 2001 komplettieren ein Kinder- und Jugendzentrum sowie das neu gestaltete Außengelände mit Kinderspielplatz das Areal. Dort haben sich Werkstätten mit Kurs- und Proberäumen etabliert. Jugendtreff, die Foto- und Kreativwerkstatt, Modellbauer, Mediencenter sowie der Tanz- und Theatersaal sind ebenfalls zum Anziehungspunkt im Leipziger Norden geworden. „Als soziokulturelles Zentrum haben wir für alle Zielgruppen Angebote“, so Engel. Jetzt werde zunächst der 150. Geburtstag gefeiert – etwa mit einem Konzert der „Söhne Mannheims“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heike Engel, die Geschäftsführerin des soziokulturellen Zentrums „Der Anker“, das Angebote und Veranstaltungen für alle Altersgruppen anbietet. © Quelle: André Kempner

Was wünscht sie sich für die Zukunft? „Nach der Neueröffnung kam bald Corona, wir sind von einem Lockdown in den nächsten gefallen. Jetzt wünsche ich mir, dass wir ohne Schließung und Ausfälle durcharbeiten können“, sagt Engel. Gute Konzerte und Kurse für ein tolles Publikum eben. Vier neue Häuser im ehrwürdigen „Goldenen Anker“ bieten dafür beste Voraussetzungen.

LVZ