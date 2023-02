Leipziger Anwaltverein sucht Kandidaten für „Goldene Robe“

Die „Goldene Robe“ des Leipziger Anwaltvereins für besonderes Engagement ist eine feste Größe in der Branche. Wer den Preis in diesem Jahr erhalten soll, kann jeder bis Mitte März vorschlagen.

Leipzig. Im November wird wieder die „Goldene Robe“ beim traditionellen Juristenempfang verliehen. Und schon jetzt sucht der Leipziger Anwaltverein (LAV) nach Vorschlägen, wer den renommierten Preis erhalten soll.

Seit dem Jahr 2012 vergibt der LAV den Preis an herausragende Persönlichkeiten des Berufsstandes: Der LAV würdigt damit außerordentliches soziales, wissenschaftliches oder sonstiges Engagement einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwaltes.

Bei der „Goldenen Robe“ handelt es sich um eine vom Leipziger Künstler Hartmut Klopsch geschaffene Skulptur. Neben Einzelpersonen könne auch eine Gruppe von Berufsträgern ausgezeichnet werden, informierte der Verein. Selbst eine postume Verleihung sei möglich. Nach eigenen Angaben ist dem LAV daran gelegen, die Leipziger Bürger als Vorschlagsberechtigte einzubeziehen. Oft gelange das außerordentliche Engagement einer Kollegin oder eines Kollegen gerade nicht an die Öffentlichkeit, so die Initiatoren. Mit diesem Preis wolle man das Besondere hervorheben und auch ehren.

Kuratorium entscheidet über Vorschläge

Wer letztlich die „Goldene Robe“ erhält, entscheidet ein Kuratorium, das sich aus hochrangigen Mitgliedern der Leipziger Justiz, der Universität, der Wirtschaft, des Handwerks und der Anwaltschaft zusammensetzt. Die Kuratoriumssitzung zur Auswahl der Vorschläge soll Mitte März 2023 stattfinden, teilte Eva Graf-Liebmann vom LAV mit. Aus diesem Grund sollten die Vorschläge bis spätestens 15. März beim Anwaltverein vorliegen.

Die erste Goldene Robe ging 2012 an den Leipziger Anwalt Günter Kröber, den Ex-Präsidenten der Rechtsanwaltskammer in Sachsen. Im Jahr darauf wurde die Anwältin Marika Bjick für ihren herausragenden sozialen Einsatz in Gambia geehrt. 2014 ging die „Goldene Robe“ an Wolfgang Schwackenberg für seine Hilfe in den 1990er-Jahren beim Aufbau der Anwaltschaft in Ostdeutschland. Der Jurist Hubert Lang nahm 2015 den Preis entgegen, er hatte als Gründungsmitglied der Ephraim-Carlebach-Stiftung bei der Darstellung von Schicksalen jüdischer Anwälte in Leipzig innerhalb einer vielbeachteten Wanderausstellung mitgewirkt.

Verleihung bei Juristenempfang in Albertina

Mittlerweile wird die „Goldene Robe“ alle zwei Jahre verliehen. 2017 wählte das Kuratorium Rechtsanwältin Isabel Fernandez de Castillejo für ihr soziales Engagement als Preisträgerin aus, 2019 Oliver Hess für dessen vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten. Bei der bislang letzten Preisverleihung 2021 wurde Roland Finsterbusch geehrt, der 1990 einer der Mitbegründer des LAV und dessen erster Vorsitzender war.

Die Preisverleihung ist in diesem Jahr am 16. November im Rahmen des Leipziger Juristenempfangs in der Universitätsbibliothek Albertina, den der LAV gemeinsam mit der Juristenfakultät der Universität Leipzig jährlich ausrichtet. Vorschläge für den nächsten Preisträger können beim Leipziger Anwaltverein (Münzgasse 1, 04107 Leipzig, Telefon 0341 997520, Fax 0341 9975215, info@anwaltverein-leipzig.de, www.anwaltverein-leipzig.de) eingereicht werden.