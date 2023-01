﻿Leipzigs Arbeitsmarkt: Robust durch die Krise

Erst Corona, dann der Krieg und die Energiekrise: Doch Leipzigs Arbeitsmarkt trotzte 2022 allen Problemen. Im Schnitt gab es mehr als 10.000 freie Stellen und noch nie hatten so viele Menschen einen Job. Kann das 2023 so weitergehen?

Leipzig. Burkhard Jung wirkte fast ein bisschen erleichtert. „Ich bin selbst positiv überrascht, dass sich der Leipziger Arbeitsmarkt so entwickelt hat“, sagte der Oberbürgermeister am Donnerstag im Rathaus bei der Arbeitsmarktanalyse 2022 und dem Ausblick auf 2023. Er habe größere Ausschläge erwartet, so das Stadtoberhaupt mit Verweis auf den russischen Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Erst Corona, dann die Energiekrise: Leipzig sei im Vergleich zu Sachsen überproportional gut durchgekommen, befand Sozialdemokrat Jung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich ausgesprochen robust“, freute sich auch Steffen Leonhardi, der Chef der Leipziger Agentur für Arbeit. Und auch Jobcenter-Chefin Sabine Edner zog für ihren Bereich eine positive Bilanz. Doch wie hat sich der Markt genau entwickelt und was ist 2023 zu erwarten?

Quote und freie Stellen

Hochgerechnet auf das Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 6,4 Prozent. Im Mai und Juni war sie mit 6,0 Prozent am niedrigsten, im August und September mit 6,8 Prozent am höchsten. Das lag daran, so Arbeitsagentur-Chef Leonhardi, dass ab Juli die ukrainischen Flüchtlinge mit in die Statistik als Arbeitssuchende eingingen. Vielen Firmen sei wegen der Energiekrise das Einstellungsrisiko zu groß gewesen und die Nachfrage sei deshalb eher verhalten ausgefallen. Mit durchschnittlich 10.100 frei gemeldeten Stellen gab es im Vorjahresvergleich einen Zuwachs um 14,2 Prozent. Im Jahresdurchschnitt waren 20.904 Menschen als arbeitslos gemeldet. Darunter waren laut Jobcenter-Chefin Edner 6238 Langzeitarbeitslose (über ein Jahr ohne Job), was einen Anteil von rund einem Drittel entspricht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beschäftigungsentwicklung

Mit exakt 286.928 Menschen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen, hat Leipzig 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Das waren noch einmal 7598 Beschäftigte (2,7 Prozent) mehr als 2021. „Das ist überproportional im sächsischen Vergleich“, analysierte Leonhardi. Bei den Branchen lag der Automobilsektor mit seinem gesamten Umfeld vorn (56.308 Beschäftigte), gefolgt vom Gesundheitssektor (42.592). Die Zuwächse gingen aber vor allem auf das Konto der IT-Branche (1930). „Das liegt an der Mischung aus bereits ortsansässigen Firmen, die Jobs aufbauen, und neuen Firmen, die sich im IT-Bereich ansiedeln“, so Leonhardi. Insgesamt haben alle Branchen bei den Beschäftigten zugelegt. Lediglich das verarbeitende Gewerbe und die Finanz- und Versicherungsdienstleister verzeichnen ein leichtes Minus.

© Quelle: Agentur für Arbeit Leipzig

Lehrstellen

3056 Ausbildungsstellen standen 2617 Bewerbern und Bewerberinnen offen. Eine komfortable Situation für viele Jugendliche. Bei den Wunschberufen lagen Verkäuferin/Verkäufer vorn, gefolgt von Kfz-Mechatronikerin/-Mechatroniker. Die meisten Lehrstellen gab es im Einzelhandel und bei den Bürokaufleuten. Leonhardi kündigte an, dass die Arbeitsagentur 2023 verstärkt unter Abiturienten für eine Ausbildung werben werde. Zudem wolle man sich auch im Ausland umsehen, wobei es in Europa da kaum Chancen gebe. Es gehe eher um die Werbung für eine Ausbildung in Leipzig in Drittstaaten.

© Quelle: Agentur für Arbeit Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flüchtlingssituation

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine leben zirka 10.000 Geflüchtete im Leipziger Stadtgebiet. Eine deutliche Mehrheit von ihnen sind alleinerziehende Frauen, viele von ihnen mit schulpflichtigen Kindern, die seit dem 1. Juni vom Jobcenter in Bedarfsgemeinschaften erfasst werden. „Die Flüchtlinge haben ein gutes Bildungsniveau, 2300 von ihnen befinden sich aktuell in Integrationskursen“, sagte Jobcenter-Chefin Edner. 276 Geflüchtete hätten eine Arbeit aufgenommen, viele davon in den Bereichen Logistik und Gastronomie. „Wir haben da sehr viel Dankbarkeit erfahren.“

Ausblick auf das Jahr 2023

Nach der Corona-Krise und vor dem Russland-Krieg war sich Oberbürgermeister Jung relativ sicher, dass die Leipziger Arbeitslosenquote eine Fünf vor dem Komma erreicht. Mit Blick auf das neue Jahr und auf Krisen, die aktuell noch niemand ahnt, bleibt er vorsichtig mit einer Prognose. Aber 6,3 Prozent seien schon drin, so der OBM. Agenturchef Leonhardi ist sich derweil sicher, dass der hiesige Markt robust bleibt. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird weiter steigen, es wird immer knapper in Leipzig werden.“