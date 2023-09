﻿Leipziger Ausbildungsmarkt: Verstärkt Verkäuferinnen gesucht

Leipzig. Das Ausbildungsjahr hat in Leipzig begonnen, aber es sind noch Hunderte Stellen unbesetzt. Das ergaben LVZ-Nachfragen bei der Arbeitsagentur, der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer.

Demnach seien zum Stand 31. August bei der Arbeitsagentur noch 721 unbesetzte Ausbildungsstellen registriert, so Sprecherin Sandra Zechel. Unter den Top 10 bei den freien Plätzen rangieren die Berufe Verkäuferin/Verkäufer (82) ganz vorn, gefolgt von Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel (61), im Büromanagement (39) und Verwaltungsfachangestellte (32).

Auszubildende können noch im Lehrjahr einsteigen

Auf Bewerber warten aber auch noch Ausbildungsstellen in den Berufen Elektroniker für Betriebstechnik (15), für IT-Systeme (15) und für Energie- und Gebäudetechnik (14). Zudem gibt es Unterbesetzungen bei Auszubildenden in der Lagerlogistik (25) und bei zahnmedizinischen Angestellten (22).

Steffen Leonhardi, Chef der Leipziger Arbeitsagentur, richtet deshalb einen dringenden Appell an alle jungen Leute, die noch keine Ausbildung begonnen haben. „Über 700 freie Lehrstellen warten aktuell auf Euch. Nutzt diese Chance und kommt zur Berufsberatung der Arbeitsagentur.“

Gert Ziener, Geschäftsführer für Grundsatzfragen bei der IHK, geht davon aus, dass im Herbst auf dem Azubi-Markt noch einiges passiert. „Die Ausbildungsbetriebe sind sehr flexibel und entscheiden sich auch aktuell noch, Auszubildende für das Lehrjahr 2023/2024 aufzunehmen“, sagt er. In der IHK-Lehrstellenbörse seien noch 150 offene Lehrstellen für das begonnene Ausbildungsjahr hinterlegt. Bei der Handwerkskammer werden noch 313 Ausbildungsplätze angeboten.

16,5 Prozent Azubi-Ausländer bei IHK

Relativ stabil sind dabei die Vertragsabschlüsse von Auszubildenden mit migrantischem Hintergrund in Leipzig. Bei der IHK werden jährlich rund 500 Berufsausbildungsverträge von Jugendlichen mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft verzeichnet. Das entspricht einem Anteil von 16,5 Prozent.

Bei der Arbeitsagentur meldeten sich seit Oktober 2022 unter 2314 Ausbildungssuchenden 433 Ausländerinnen und Ausländer (18,7 Prozent). Beim Ausbildungsbeginn stand die Quote aber wesentlich niedriger: 111 Ausländerinnen und Ausländer starteten eine Ausbildung.

Verzögerungen in der Ausländerbehörde?

Viele Meldungen, aber nicht jeder beginnt eine Ausbildung: Sind Verzögerungen in der Leipziger Ausländerbehörde beim Ausstellen der Aufenthaltserlaubnis daran schuld? So zumindest wies eine Leipzigerin gegenüber der LVZ auf einen Fall im Pflegebereich hin, bei dem offenbar ein Ausbildungsträger einen Ausbildungsvertrag deshalb annullieren musste.

Das wollte man bei der Arbeitsagentur von der Tendenz her nicht bestätigen. „Uns sind in Leipzig keine derartigen Fälle bekannt“, so Sprecherin Zechel. Das Ordnungsamt verweist darauf, dass es im „aufenthaltsrechtlichen Bereich“ keinen systematischen Rückstau gebe.

IHK: Arbeitsmigration muss einfacher werden

Bei den Leipziger Kammern sind ähnlich gelagerte Fälle wegen Behörden-Verzugs registriert. „Wir arbeiten gut abgestimmt mit der Ausländerbehörde zusammen“, sagt IHK-Geschäftsführer Ziener. „Wir können aber nicht ausschließen, dass es branchenübergreifend zu derartigen Problemen kommt.“

Denn Fakt sei, dass sich die Ausländerbehörde bei der Prüfung von Aufenthaltserlaubnissen an gesetzliche Auflagen und Vorgaben halten müsse. „Und das steht zügigen Verfahren entgegen.“

Deshalb müsse es darum gehen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Arbeitsmigration durchgreifend zu vereinfachen, fordert der IHK-Verantwortliche. „Mit der jüngsten Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist das leider nur ansatzweise gelungen.“

