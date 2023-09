12.000 Euro fehlen

Aus dem Baumhaus der Auwaldstation bietet sich den Besuchern ein imposanter Ausblick auf die Auenlandschaft im Leipziger Norden. Eine Ausstellung in der Beobachtungsstation thematisiert das Leben in den Baumkronen.

Dem Umweltbildungszentrum in Leipzig-Lützschena geht das Geld aus. Es hofft auf mehr Unterstützung durch die Kommune. Der Ortschaftsrat will helfen, scheitert aber am Rathaus. Nun mischt sich der Stadtrat ein.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket