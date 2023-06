Leipziger Badeseen weisen exzellente Wasserqualität auf

Leipzig. Leipzigs beliebte Badeseen weisen eine „exzellente“ Wasserqualität auf. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervor. Die EEA hatte dazu an mehreren Badestellen im Leipziger Neuseenland Proben analysiert: Sowohl der Kulkwitzer See im Westen als auch der Cospudener See und der Markkleeberger See im Süden der Messestadt erzielten dabei beste Bewertungen für das Jahr 2022.

Auch Badegäste, die das kühle Nass östlich von Leipzig aufsuchen, werden nicht enttäuscht: Der Albrechtshainer See, der Ammelshainer See und der Spannbetonwerk See nahe Naunhof wurden als „exzellent“ bewertet. Diese Auszeichnung erzielten im vergangenen Jahr erstmalig auch der Raßnitzer See sowie der Wallendorfer See im Nordwesten der Stadt.

Fast alle Badestellen in Sachsen sehr gut bewertet

Laut den Berichtergebnissen schnitt Sachsen insgesamt sehr gut in Sachen Badewasserqualität ab: Bis auf zwei nicht qualifizierte Gewässer erhielten alle untersuchten Badestellen in dem Bericht beste Noten. Auch deutschlandweit bestehen zumeist keinerlei Bedenken beim Baden. Die EEA bescheinigte 90,2 Prozent von knapp 2300 analysierten deutschen Badeseen, Flüssen und Küstengewässern exzellente Wasserbedingungen.

Damit zählt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich weiterhin zum vorderen Mittelfeld in puncto Wasserqualität. Am besten schneiden Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien ab, dann folgen Dänemark, Malta, Bulgarien, Rumänien - und Deutschland auf Rang neun.

