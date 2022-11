﻿Leipziger Bahnhofsmission in der Inflation: Wenn eine Helferin Hilfe braucht

Die Leipziger Bahnhofsmission funkt SOS: Der Andrang dort steigt ebenso wie die Lebensmittel-Ausgaben der Hilfsstelle wachsen. Für einen Weg aus dem akuten Engpass sind wir alle gefragt – ein LVZ-Kommentar.

Leipzig. Die Europäische Union hat vor eineinhalb Jahren in der "Erklärung von Lissabon" die ehrgeizige Absicht formuliert, Obdachlosigkeit in den Mitgliedsstaaten bis 2030 zu beseitigen. Die Stadt Leipzig schließt sich diesem Ziel an und muss dafür einen Trend umdrehen, der seit ein paar Jahren in die entgegengesetzte Richtung verläuft: Laut aktuellem städtischem Sozialreport haben 2021 im Durchschnitt 282 Menschen in einer der Leipziger Notunterkünfte übernachtet. 2015 waren es 144 pro Nacht gewesen.