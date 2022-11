﻿Leipziger will amerikanischen Schulbus zur Airbnb-Unterkunft ausbauen

Leipzig. Irgendwo in der portugiesischen Algarve liegt der Geburtsort einer schrägen Idee. Marcus Hopfe sitzt in Shorts, Shirt und Flip-Flops auf einem Stück Felsen und schaut auf den Atlantischen Ozean. Marcus macht Urlaub mit einem Freund. Sie sind mit einem Van unterwegs. Das mobile Zuhause für 14 Tage, das wenig Komfort bietet. Aber Freiheit bedeutet. Diese „grenzenlose Freiheit“, von der Menschen reden, wenn sie sich ein Leben abseits der Normalität aufbauen.

Der damals 27-Jährige sinniert mit dem Kumpel in einem Moment der Glücksträumerei über den Alltag. Den beruflichen Alltag zwischen eigenem Start-up und Teilzeitjob bei einer Leipziger IT-Firma. Über dieses Gefangensein in den beruflichen Abhängigkeiten – Arbeitgeber, Kunden, Erfolgsdruck, Aufträge. Und über diese Dinge auf der anderen Seite des Lebens, die seiner Generation so wichtig sind – Selbstverwirklichung und Freiheit. Ein Abend an der portugiesischen Atlantikküste, an dem er diese Idee ausspricht: „Ich muss reisen. Und ein Projekt aufziehen, das es mir ermöglicht, so zu leben und zu arbeiten, wie ich es mir idealerweise vorstelle.“

Meilen-Anzeige hat komplette Umdrehung hinter sich

Unabhängig und dabei kreativ sein können – der gelernte Fachinformatiker mit seinen heute 29 Jahren und einigen Erfahrungen im Berufsleben ist an dem Punkt, an dem er die Weichen stellen möchte. „Dass das Angestelltenverhältnis nichts für mich ist, habe ich 2016 gemerkt, als ich nach Leipzig kam“, sagt der junge Mann, den man sich gut als Surfer, weniger als IT-Spezialist vorstellen kann. Hoodie unterm Holzfällerhemd, weite Jeans, helle Sneaker, Undone-Frisur. Seit er vom „besten Van-Roadtrip meines Lebens“ aus Portugal zurückkehrte, weiß er, dass diese Art zu Reisen den Vorstellungen seiner Zukunft sehr nahe kommt. Als er im Internet nach einem Reisemobil sucht, mit dem er künftig auf Tour gehen könnte, stößt er auf zwei Spanier, die Surfreisen mit einem Oldtimer-Bus organisieren. „That’s it! Das kann ich auch!“

Zwei Jahre später sitzt Marcus Hopfe an einem warmen Novembernachmittag auf dem Radkasten eines entkernten Oldtimers, den er sich zuvor in Hamburg gekauft hat. Die Sitze, auf denen einmal amerikanische High-School-Kinder ihre Sandwiches kauten, sind ausgebaut. Ein paar Kabel hängen lose an den Seitenwänden. Einige der 24 Doppelfenster haben Risse. Das Cockpit – museumsreif. Der Tacho zeigt etwas über 30.000 Meilen an. „Der Bus war jahrzehntelang in Amerika auf der Straße. In Deutschland wurde er zuletzt als Partybus genutzt. Es war schnell klar, dass die Tachoanzeige schon eine vollständige Umdrehung hinter sich hat. Der Bus hat über eine Millionen Meilen auf der Uhr.“

Eine Umdrehung hat der Meilen-Zähler des „Schoolmaster“ schon hinter sich. © Quelle: Stella Weiß

Aus schräger Idee wird „One Million Miles“

Der 29-Jährige sitzt auf rostigen Karosserieteilen und redet. Und redet und redet. Von Solarpanelen auf dem Busdach, ökologischen Dämmstoffen, über Trockentoiletten, Trinkwasser-Osmoseanlagen, ausklappbarer Seitenwand und andere „coole Features“. Er deutet an, wo die Küchenzeile hinpassen soll und wo bis zu neun Leute schlafen können, wenn sie mit dem postgelben Schulbus, der mal ein Camper werden soll, unterwegs sind. Hopfe redet über sein Projekt „One Million Miles“.

Aus der schrägen Idee von der Algarve im Sommer 2020 ist eine Vision, aus der Vision das Projekt geworden. Knapp zwölf Meter lang. 42 Jahre alt. Ein echtes Original. Und er fährt. Der Motor, so die Einschätzung von Freunden, die etwas von Autos verstehen, kann gut und gerne eine weitere Million schaffen. Marcus will aus dem Bus einen „einzigartigen Camper“ bauen - ein Teilzeit-Zuhause für Abenteurer. Er hat einen Plan. Einen ungefähren, der auf jeder Menge theoretischer Ideen gebaut ist. Marcus ist dennoch überzeugt: „Ja, ich werde Hilfe brauchen. Aber wenn es andere können – warum sollte ich das nicht auch schaffen? Ich habe eine Erfahrung im Leben gemacht: Wenn man etwas wirklich will, dann ist alles möglich.“

Ein Team, Mut und jede Menge Arbeit

Marcus Hopfe hat keine Ahnung von Autos. "Mein größter Vorteil, den ich für den Umbau des Busses mitbringe, ist es, ein Dorfkind zu sein. Wir haben viel gebastelt, Buden gebaut, rumexperimentiert." Ein halbes Jahr hat er sich und den Bus auf das vorbereitet, was noch kommen sollte. Marcus hat Schweißen gelernt, mit Freunden den Bus entkernt und Bleche ausgetauscht. Mit seinem Laptop hat er Baupläne für den Schoolbus-Camper entworfen. Er hat sich mit Beratern getroffen und Partner gefunden. Die Event- und Messebaufirma F¡NE in Böhlitz-Ehrenberg zum Beispiel, in deren Halle der Bus in den nächsten Wochen auseinandergenommen und umgebaut wird. Freunde haben ihm geholfen, Videos für die "One-Million-Miles"-Instagramseite zu drehen und den Bus von Hamburg nach Leipzig zu holen. "Mein Team", wie er es nennt.

Er wird es brauchen. Das Team. Das weiß Marcus Hopfe. Außerdem: Viel Mut. Eine starke Community und vielleicht auch ein bisschen Glück.

Dass exakt dieses Exemplar eines amerikanischen Schulbusses überhaupt existiert, ist schon ein Glücksfall. Der „Schoolmaster“ von Harvester International trägt das Baujahr 1980 in den Papieren. Zu dieser Zeit hatten die Letzten der Babyboom-Generation die amerikanische High School gerade beendet. Es folgten Jahre, in denen es ausreichend Schulbusse in USA und Kanada gab. Aber zu wenig Kinder. Mit dem Rückgang des Bevölkerungswachstums und der Rezessionswirtschaft der frühen 1980er-Jahre sank die Nachfrage nach Schulbusproduktionen gewaltig. Mehrere Hersteller gingen Pleite. Kaum einer baute Anfang der 1980er noch Schulbusse in den Staaten. Er hatte sozusagen schon einmal Glück, da war er noch gar nicht geboren.

Airbnb fördert Projekt mit 100.000 Dollar

Glück hat der Wahl-Leipziger auch, als er sich Gedanken über die Finanzierung des „One Million Miles“-Projektes macht. „Ursprünglich wollte ich alles über eine Crowdfunding-Aktion finanzieren. Dann wurde die Ukraine angegriffen und ich verwarf diese Idee. Ich hätte mich damit nicht wohl gefühlt, in dieser Zeit Geld für das Projekt zu sammeln.“ Dann sucht er Partner. Einer davon: Airbnb. Auf dem Online-Portal stößt er auf einen Aufruf für ein Preisausschreiben. Die Kalifornier suchen einzigartige Projekte weltweit. „Die verrücktesten Unterkünfte“ werden mit jeweils 100.000 US-Dollar gefördert. Marcus Hopfe bewirbt sich, schreibt Konzepte, entwirft erste Pläne und dreht ein Bewerbervideo mit Freunden. Nach anstrengenden Wochen und mehreren Wettkampfrunden steht dann tatsächlich fest – der Leipziger gewinnt. Als einziger in Deutschland. „One Million Miles“ – eine der 100 verrücktesten Projektideen weltweit bekommt den „Wow!“-Förderpreis 2022 von Airbnb. Und das Preisgeld. „Das war verrückt“, erinnert sich Marcus Hopfe an den Moment, als er mit Freunden in seiner Wohnung im Leipziger Osten sitzt und die Mail von Airbnb eintrifft – „Dear Mr. Hopfe, congratulations …“

Schräge Idee. Vision. Projekt. Finanziertes Projekt. Was kann jetzt noch schiefgehen? „Vieles. Und es wird definitiv einiges schiefgehen. Das ist bei so einem Projekt klar. Wir werden Ideen über den Haufen werfen, weil sie nicht umsetzbar sind. Wir werden Rückschläge erleben und Fehler machen. Es ist eine Mega-Challenge, vor allem für mich. Aber ich habe Bock.“ Diese Woche geht es richtig los.

So soll der amerikanische Schulbus nach dem Umbau zum Travel-Mobil aussehen. © Quelle: Marcus Hopfe

Der Bus steht in der Werkstatt der Kreativ-Designer von F¡NE, wird dort auseinandergenommen und zu einem mobilen Tiny-House wieder zusammengesetzt. „Mir ist es dabei wichtig, dass in den Umbau auch meine Überzeugungen fließen. Deswegen sollen vor allem klimafreundliche und ökologische Lösungen gefunden werden.“ Marcus Hopfe ist sich im Klaren darüber, dass die Klimafreundlichkeit bei seinem Projekt relativ ist – 42 Jahre alter Dieselmotor mit 150-Liter-Tank und einem aktuellen Verbrauch von 25 Litern auf 100 Kilometern.

Ein knappes Jahr hat Marcus Hopfe jetzt noch Zeit. Spätestens im August sollen im „Schoolmaster“ die ersten Abenteuer-Urlauber übernachten. Vielleicht sogar an der Algarve. Wer weiß das schon.