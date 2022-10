Anderthalb Jahre lang ging Wolfgang Ebert voll in seiner Beat-Band auf. Bis sie wie viele andere Musikgruppen von den DDR-Behörden Spielverbot bekam. Das löste am 31. Oktober 1965 in Leipzig eine Protest- und Verhaftungswelle aus.

Leipzig. Am Reformationstag vor 57 Jahren lehnten sich in Leipzig Hunderte Menschen gegen eine immer repressiver werdende Kulturpolitik der DDR auf. Auslöser war letztlich das Spielverbot für zahlreiche Musikgruppen. Die Beat-Demo am 31. Oktober 1965 ging als bis dahin größter Protest nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 in die Geschichte der Stadt ein. Die Polizei löste den friedlichen Protest der Beat-Fans am Vormittag des Reformationstages auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz gewaltsam auf. Doch die Verfolgung ging weiter. Im Laufe des Tages wurden 267 Jugendliche zeitweilig verhaftet. Zur Erinnerung findet an diesem Montag (31. Oktober 2022) im Soziokulturzentrum NaTo ein Beat-Abend statt – Motto: "Wir bitten um heißere Rhythmen".