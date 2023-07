Lustig, leicht, lehrreich: Leipziger Buchhändler empfehlen diese Kinderbücher für die Ferien

Leipzig. Mit dem Urlaub kommt Zeit zum Lesen. Ob am Strand oder bei Regen auf dem Sofa – Kinder freuen sich auf gute Geschichten. Wir haben acht Leipziger Buchhandlungen gefragt, welche Bücher sich am meisten Spaß versprechen beim Selberlesen wie beim Vorlesen. Das sind die Tipps:

Buchhandlungen in Leipzig mit Lesestoff für die Sommerferien 2023. Katja Junghanns in der Buchhandlung Südvorstadt in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Katja Junghanns, Buchhandlung Südvorstadt: Frida Nilsson, Anke Kuhl „Krähes wilder Piratensommer“. Wer wollte nicht schon immer Mal ein Abenteuer in den Ferien erleben? Am liebsten mit Krähe und in Finnland. Nur dort soll es Piraten geben.

Buchhandlungen in Leipzig mit Lesestoff für die Sommerferien 2023. Susanne Maron in der Buchhandlung Hugendubel in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Susanne Maron, Hugendubel: Annette Pehnt: „Hieronymus oder wie man wild wird“. Ein sehr höflicher Waschbär schließt Freundschaft mit dem Jungen Luki. Beide wollen nicht immer nur Gurke essend auf dem Teppich rumliegen. Ein Buch über das Sich-Selbst-Hinauswachsen und Freunde finden.

Buchhandlungen in Leipzig mit Lesestoff für die Sommerferien 2023. v.r. Lisa Kindorf und Anke Schleper in der Buchhandlung Rotorbooks in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Lisa Kindorf und Anke Schleper, Rotorbooks: Amy Timberlakes „Dachs und Stinktier“ erzählt auf humorvolle und kluge Weise die Geschichte der Freundschaft von Dachs, einem ordnungsliebenden Steinforscher, und Stinktier, einem chaotischen Zeitgenossen, der toll kochen kann. Das Buch eignet sich zum Vor- und Selbstlesen und ist mit Illustrationen von Jon Klassen liebevoll gestaltet.

Buchhandlungen in Leipzig mit Lesestoff für die Sommerferien 2023. Elke Meißner in der Buchhandlung Thalia in der Karlie in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Elke Meißner, Thalia in der Karl-Liebknecht-Straße: Stephanie Schneider: „Grimm und Möhrchen machen Pause von zu Hause“. Möhrchen sitzt traurig und in der Seele ganz grau und klein bei Grimm. Nichts kann ihn mehr erfreuen. Grimm erweist sich als wahrer Freund, der für seinen Kumpel einfach da ist, als er ihn am nötigsten braucht. Ein richtiges Familienbuch, herrlich zum Vorlesen oder Selberlesen geeignet.

Peter Hinke und Frauke Hampel, Wörtersee: Will Gmehling: „Freibad. Ein ganzer Sommer unter dem Himmel“. Die drei Bukowski-Geschwister Alf, Katinka und Robbie, gewinnen eine Dauerkarte fürs Freibad und jeder von ihnen verfolgt einen Plan zwischen Chlorgeruch, Pommes mit Mayo und dem Zehn-Meter-Turm.

Buchhandlungen in Leipzig mit Lesestoff für die Sommerferien 2023. Ansgar Weber in der Buchhandlung SeitenBlick in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Ansgar Weber, Buchhandlung SeitenBlick: Constanze Spengler: „Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis“. Abenteuerliche Jagd nach dem Eiswagen über eine Insel.

Buchhandlungen in Leipzig mit Lesestoff für die Sommerferien 2023. Conny Herrmann in der Buchhandlung Bücherwurm in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Conny Herrmann, Buchhandlung Bücherwurm: Eva Muszynski: „Trudel Gedudel foppt den Fuchs“. Ein tierisch-vergnügliches Abenteuer mit einem verrückten Huhn.

Buchhandlungen in Leipzig mit Lesestoff für die Sommerferien 2023. Heike Grümmer in der Buchhandlung Grümmer in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Heike Grümmer, Buchhandlung Grümmer: Kirsten Boie: „Der Hoffnungsvogel“. Jabu und seine Mutter, die Gute Königin, leben im Glücklichen Land. Als der Hoffnungsvogel nicht mehr singt, bekommt Jabu den Auftrag, ihn zu finden und zurück zu bringen. Ein Märchen für die ganze Familie.

