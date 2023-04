﻿Geheimtipps: Das sind Leipzigs schönste Buchläden

Leipzig. Nicht nur zur Buchmesse zeleberiert Leipzig das Lesen in allen Facetten. Die Menschen besuchen auch die Buchhandlungen der Messestadt, um sich die neueste Lektüre zu besorgen. Während in der Innenstadt vor allem große Ketten mit ähnlichen Sortimenten zum Kaufen einladen, sind es in den Stadtteilen oft kleine, mit viel Liebe eingerichtete Läden, die es zu entdecken gilt. Die LVZ stellt ein paar der schönsten Buchläden Leipzigs vor.

Antiquariat an der Nikolaikirche

Blick ins Antiquariat an der Nikolaikirche (direkt neben Motel One) in in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Das Antiquariat an der Nikolaikirche ist eine wahre Fundgrube für Freunde gebrauchter Bücher und eine der schönsten Buchhandlungen Leipzigs. Der ehrwürdige Laden im Geschwister-Scholl-Haus, der von Antiquar André Brauer vor fast 27 Jahren übernommen wurde, war in den 1920er-Jahren ein Schuhgeschäft. Die originalgetreue Einrichtung ist samt Holz-Regalleitersystem an einer Schiene unterhalb der meterhohen Decke erhalten geblieben. „Wir lieben unser breit gefächertes Angebot. Von Autografen über handkolorierte und signierte Bücher bis zur Belletristik der Gegenwart, Fachliteratur, Kinderbücher, Lyrik und Erstausgaben“, erzählt Betreiberin Annette Brauer. Bei schönem Wetter warten auch Bücher für 1 bis 5 Euro zum Straßenverkauf auf Interessenten. Auch das Antiquariat selbst hat Geschichte geschrieben: Als Filmkulisse im Tatort „Blutschrift“, in der Leipziger TV-Serie „In aller Freundschaft“ und in der Literaturverfilmung „Kalt ist der Abendhauch“ von Ingrid Noll, wie Annette Brauer berichtet.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr.Adresse: Ritterstraße 8-10, 04109 Leipzig (direkt neben Motel One)

Buchhandlung H24

Buchhandlung H24 in der Holbeinstraße 24 in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Die Buchhandlung H24, ein ehemaliges Trafo-Häuschen im Stadtteil Schleußig, versorgt die Kiezbewohner seit acht Jahren mit Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur. Der 50 Quadratmeter große Raum ist einladend und mit viel Herz dekoriert. Einige der meterhohen Regale stammen aus einer alten Leipziger Kanzlei und die Holzeinrichtung macht den Laden sehr ansprechend. Das gesamte literarische Angebot wurde von den Buchhändlerinnen und Buchhändlern in Verlagsvorschauen liebvoll gesichtet und aus eigenen Leseempfehlungen ausgewählt.„Bücher sind die besten Geschenke“, meint eine junge Frau, die oft mit ihrem Kind zum Schmökern hereinschaut. Wer Lust auf ein etwas anderes Blind Date hat, bekommt eine Überraschung präsentiert: einige mit Packpapier eingeschlagene Bücher, auf denen nur der jeweilige erste Satz der Story zu lesen ist. Alle Infos auf der Homepage!

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.30 Uhr, Sa 10-13 Uhr.Adresse: Holbeinstraße 24, Leipzig

Buchhandlung drift

Blick in die Kollektiv-Buchhandlung Drift in der Karl-Heine-Straße in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Die Buchhandlung drift im Leipziger Stadtteil Plagwitz ist ein kollektiv organisierter Buchladen, der vor zehn Jahren gegründet wurde. Das Angebot in den selbst gezimmerten Holzregalen reicht von Belletristik über politische und feministische Literatur bis zu Lyrik, Krimis, Fancy, Science-Fiction und Comics. Auf einem gepolsterten Kinosessel kann sich der Gast niederlassen, um in Ruhe in den Büchern zu stöbern. Kaffee gibt es auch – natürlich fair gehandelt und zu vernünftigen Preisen. Alle Infos zur unabhängigen Buchhandlung, die Ende des Jahres renoviert werden soll, gibt es auf der Website.

Öffnungszeiten: Di - Fr 14-18.30 Uhr, Sa 12-16.30 Uhr.Adresse: Karl-Heine-Straße 83, 04229 Leipzig

Buchhandlung Louis Miethe

Buchhandlung Louis Miethe in der Arthur-Hoffmann-Straße in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Die Louis Miethe Buchhandlung im Leipziger Zentrum-Süd gehört seit 1999 zu den schönsten Buchläden der Messestadt. Die 30 Quadratmeter große Bücherstube ist ein einzigartiges Schmuckstück von Inhaber Andreas Bode. An der Decke hängt ein dekorativer Kronleuchter seiner Eltern, der eine Geschichte erzählt. Die grün-gestreifte Tapete, ein großer Spiegel, eine alte Juweliertheke, eine Original-Vitrine aus dem Grassimuseum umspielen die Literatur des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Seine Stammkunden, die wegen seiner kompetenten Beratung vorbeischauen, kommen auch aus anderen Ecken der Stadt. Bei einem Espresso plaudert der Buchhändler über Patricia Highsmith, eine seiner Lieblingsautorinnen, und den schrägen Humor von Mike Herron, der so „wunderbar leichtfüßig“ schreibt.

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-13/14-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr.Adresse: Arthur-Hoffmann-Straße 30, 04107 Leipzig

Ludwig Buchhandlung im Hauptbahnhof

Buchhandlung Ludwig im Hauptbahnhof in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Die Buchhandlung Ludwig im Leipziger Hauptbahnhofs ist nicht nur wegen ihrer 17.000 Buch- und 3000 Pressetitel eine gute Adresse für lesehungrigen Menschen. „Viele Kunden stehen erst einmal staunend am Eingang in den ehemaligen Preußischen Wartesaal und bewundern das historische Ambiente“, erzählt Filialleiterin Heike Lobin, die seit 1981 als Buchhändlerin arbeitet. Der Laden, der schon in den Morgenstunden gut besucht ist, misst 1000 Quadratmeter und hat ein eigenes Café, das über eine breite Treppe zu erreichen ist. Während im Lockdown am Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof nur wenige Reisende in Leipzig strandeten, läuft das Geschäft jetzt wieder normal. „Einer unserer umsatzstärksten Tage ist der Sonntag. Da kommen viele Leipziger hereinspaziert“, weiß die Literaturexpertin.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 5-21.30 Uhr, Sa 6-21.30 Uhr, So 7-21.30 Uhr.Adresse: Promenaden Hauptbahnhof Leipzig (Querbahnsteig), Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig

Serifee Kinderbuchladen

Die Kinderbuchhandlung Serifee befindet sich auf dem Feinkostgelände in der Karl-Liebknecht-Straße. © Quelle: Andre Kempner

Der Kinderbuchladen Serifee auf dem Feinkostgelände in der Leipziger Südvorstadt hält, was der Name verspricht. Susann Thiel, die seit 13 Jahren die gute Fee spielt, freut sich, wenn sie auf der Straße von Groß und Klein erkannt wird. Mit circa 3000 Titeln ist die Buchhändlerin auf 52 Quadratmetern präsent: Kinderbücher mit zauberhaften Inhalten und Illustrationen sowie Lektüre für junge Erwachsene. Alle selber ausgesucht und für spannend empfunden, beteuert die Inhaberin. Die Kunden werden neben den gedruckten Schätzen auch mit Kaffee verwöhnt, dessen Bohnen von einer Leipziger Rösterei angeliefert werden. Wenn die Eltern auf dem Freisitz beisammen sitzen, können die Kleinsten in ihren neuen Büchern blättern oder im Sandkasten spielen. Zur Leipziger Buchmesse lädt Serifee zur Kinderboek Party am Sonntag, 30. April, 15 Uhr. Infos gibt es hier.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr.Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig

Wörtersee – Connewitzer Verlagsbuchhandlung

Blick in die Buchhandlung Wörtersee im Peterssteinweg in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Die Buchhandlung Wörtersee gehört zur Connewitzer Verlagsbuchhandlung von Peter Hinke. Bereits die beiden Schaufenster erzählen von der charmanten Atmosphäre des Innenlebens. „Wir bieten eine Mischung aus Lieblingsbüchern, Bestsellern und Büchern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen“, sagt der Chef der mehrfach ausgezeichneten Buchhandlung. Der 40 Quadratmeter große Laden, der gleichzeitig auch als Verlag dient, verzaubert nicht nur durch die besondere Bücherauswahl abseits des Mainstreams, sondern auch mit Leipziger Kunst. „Unser Herz schlägt für Illustrationen“, schwärmt Buchhändlerin Frauke Hampel. Die käuflichen Drucksachen stammen allesamt von Absolventen der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr.Adresse: Peterssteinweg 7, 04107 Leipzig