﻿Mehrere Events in Leipzig: „Das wird ein Knallerwochenende“

Leipzig. Wer in diesen Tagen in Leipzig kurzfristig ein Hotelzimmer sucht, muss tief in die Tasche greifen. Über die großen Buchungssysteme werden zwar immer noch Zimmer angeboten. Aber 300 Euro und mehr für eine Übernachtung sind keine Seltenheit. „Zu normalen Preisen findet man jetzt kaum noch Zimmer“, bestätigt Andreas Schmidt vom Leipziger Tourismusvermarkter LTM. Der Grund dafür sind aber nicht nur die am Donnerstag beginnende Buchmesse und die parallel in dieser Woche stattfindenden fünf Helene-Fischer-Konzerte. „Wir haben am Wochenende auch Tapetenwerkfest und den Galerierundgang in der Spinnerei, wo sehr viele überregionale Gäste erwartet werden“, zählt Schmidt auf. Außerdem ein Bundesligaheimspiel von RB und mit dem Maifeiertag ein langes Wochenende, das für sich allein schon genug Touristen in die Stadt locken würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hotel- und Gastrobranche erwartet volle Kassen

Das Hotel- und Gaststättengewerbe jubelt jedenfalls angesichts der Aussicht auf klingelnde Kassen. „Wir hoffen, dass auch das Wetter schön wird“, sagt Stefan Niklarz, Regionalleiter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Leipzig. „Dann wird das ein Knallerwochenende.“ Und das kann die Branche nach dem Ende der Corona-Pandemie und der aktuellen Belastungen aufgrund der Inflation auch gut gebrauchen. Allerdings ist die Freude bei Hoteliers und Gastronomen nicht ungetrübt.

Ein Kritikpunkt: Die Ballung von gleich mehreren besucherstarken Veranstaltungen, die für den Tourismus in der Stadt von großer Bedeutung sind. Niklarz vermisst „Fingerspitzengefühl“ bei der Terminabstimmung. Auch das bevorstehende Wave-Gotik-Treffen werde von Konzerten wie das von Depeche Mode, und einem Bundesligaspiel flankiert. Für die Unternehmen wäre eine Entzerrung der Veranstaltungstermine besser. „Wenn man das alles übers Jahr verteilen könnte, wäre das großartig!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fachkräftemangel drückt Stimmung in Tourismuswirtschaft

Dazu kommt ein Problem, das viele Bereiche der Wirtschaft kennen: der Fachkräftemangel. Niklarz: „Allein in der Stadt Leipzig sind aktuell knapp 1500 Stellen in Hotels und Gastronomie unbesetzt.“ Dies führe zu einer geradezu paradoxen Situation: „Einerseits kommt der Tourismus wieder in Gang. Andererseits können die Unternehmen ihre Kapazitäten in den wenigsten Fällen vollumfänglich nutzen, weil ihnen das Personal fehlt.“

Niklarz hofft, dass die wegen der im vergangenen Jahr noch unklaren Entwicklung der Pandemie vorsichtshalber auf Ende April verschobene Buchmesse künftig wieder früher stattfinden wird. „Der Leuchtturm Buchmesse im traditionell noch ereignisarmen März war immer der Startschuss in ein Geschäftsjahr“, betont der Dehoga-Regionalchef. Dieses Alleinstellungsmerkmal fehle der Buchmesse diesmal. Zudem habe sich mit der Pandemie das Messegeschäft durch die Einführung von hybriden Veranstaltungsformaten und neuer Formen der Präsentation verändert. Niklarz: „Es kommen nicht mehr die riesigen Firmenbuchungen für 150 Leute.“ Insofern sei die Buchmesse in diesem Jahr „so etwas wie ein Pilot“. Sie werde zeigen, wie Messen künftig funktionieren.

Die ersten Monate des Jahres stimmen optimistisch

Beim LTM ist man zuversichtlich, dass der Tourismus und das Messe- und Kongressgeschäft in Leipzig weiter boomen. „Die nächsten Monate werden gut“, ist Andreas Schmidt überzeugt. „Wir haben in Leipzig das Glück, dass mit Ausnahme dieser Woche die Veranstaltungen bis zum Jahresende entzerrt sind.“ Und ein Sommerloch gebe es auch nicht mehr. „Der Juli 2022 war mit 370 897 Übernachtungen schon der bestgebuchte Monat, den wir in Leipzig jemals hatten“, sagt Schmidt. Die ersten Monate dieses Jahres stimmen optimistisch, dass Leipzig an die Zeit vor der Pandemie anknüpfen kann. Im Februar wurden mit 205 511 Übernachtungen schon knapp 4000 mehr als im Februar 2019 registriert.