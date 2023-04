„Was für ein Comeback!“: Leipziger Buchmesse meldet 274.000 Besucher

Leipzig. Die Leipziger Buchmesse ist zurück – und wie! 274.000 Besucherinnen und Besucher waren vom 27. bis 30. April in den Messehallen und beim Festival „Leipzig liest“. Das gab die Buchmesse am Sonntagnachmittag bekannt. 2082 Aussteller und Verlage aus 40 Ländern sowie mehr als 3200 Mitwirkende aus aller Welt haben bewährte und neue Buchmesseformate gestaltet. 2019 hatten die Veranstalter 286.000 Besucher gezählt, danach musste die Leipziger Buchmesse dreimal abgesagt werden.

An den Verlagsständen, bei Lesungen und Vorträgen, in den Hallen der Manga-Comic-Con oder auch auf der Antiquariatsmesse in der Hainstraße und bei den 3000 Veranstaltungen von „Leipzig liest“: alle, die Literatur bewegt und die Literatur bewegen, waren in Leipzig, um das Wort zu feiern. „Ohne die Leipziger Buchmesse geht es nicht“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Wie sehr sie allen gefehlt hat, zeigen die vielen emotionalen Worte, die in den vergangenen Tagen gefallen sind. Die Buchmesse war ein großes Fest der Literatur.“

Oliver Zille betont Herzlichkeit und Entspanntheit der Leipziger Buchmesse

„Was für ein Comeback!“, jubelt Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die Leipziger Buchmesse habe bewiesen, warum sie im Bücherfrühling unentbehrlich ist, sie „hat sie sich erneut als bedeutendes Forum für die Branche und öffentliche Bühne für Bücher und das Lesen gezeigt“. Die Branche habe die Messe zum intensiven Austausch genutzt und konnte zeigen, wie engagiert und selbstbewusst sie trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ist.“

Buchmessedirektor Oliver Zille beton, wie begeistert die Branche darüber sei, „mit welcher Herzlichkeit und Entspanntheit das Bücherfest gefeiert wurde. Die Autorinnen und Autoren sind glücklich, endlich wieder ihr Publikum persönlich getroffen zu haben. Der Schwung der letzten Tage gibt uns Rückenwind für alles Kommende.“ Die Leserinnen und Leser „haben sich ihre Messe zurückerobert“.

Als Gastland hat Österreich seine Literatur in all ihren Facetten präsentiert und ein Fest der Freiheit der Kunst gefeiert. Sowohl am Messestand als auch in der „Stadtzentrale“ in der Schaubühne Lindenfels herrschte stets großer Andrang. Im Zentrum des Auftritts unter dem Motto „meaoiswiamia“ stand „das gemeinsame Wir“. Welche Vorteile es habe, mehrsprachig beziehungsweise mit mehreren Mundarten aufzuwachsen, davon hatte der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Buchmesse im Gewandhaus gesprochen.

Rund 200 Autorinnen und Autoren aus Österreich waren bei rund 110 Veranstaltungen zu erleben. „Die Leipziger Buchmesse hat alle Vorstellungen übertroffen“, sagte am Sonntag Katja Gasser, künstlerische Leiterin des Gastlandauftritts. „Der Andrang, die Begeisterung, die übervollen Lesungen, das aufgeschlossene Publikum – einfach beglückend. Die Leute sind gern mit auf Entdeckungsreise gegangen.“ Die Leipziger Buchmesse, so Gasser, habe wieder gezeigt, „dass sie ein gesellschaftlich relevanter Ort ist. Respekt!“