Leipziger Buchmesse mit Merkel - das war am Donnerstag wichtig

in gut zwei Monaten wird es soweit sein - Leipzig steht Ende April wieder ganz im Zeichen des Buches. Es mutet jetzt schon fast wie eine Ewigkeit an - aber die letzte Buchmesse fand tatsächlich im März 2019 statt. Damals konnte aber noch niemand ahnen, dass die nächsten drei Jahrgänge wegen der Corona-Welle gestrichen werden mussten. 2020 war die Buchmesse das erste prominente Opfer des Lockdowns. Umso größer ist jetzt bei den Messe-Verantwortlichen die Vorfreude auf das Fest des Lesens, wie Literatur-Reporterin Janina Fleischer berichtet. Wenn Sie wissen wollen, wo Ex-Kanzlerin Angela Merkel auftritt und welche Stars noch nach Leipzig kommen, dann können Sie es hier nachlesen.

Katja Gasser, künstlerische Leiterin des Gastlandauftritts Österreich, und Oliver Zille, Direktor Leipziger Buchmesse, freuen sich auf das literarische Highlight Ende April. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Wie immer während der Buchmesse wird auch die LVZ zahlreiche Lesungen im Rahmen des Literaturfestes „Leipzig liest“ veranstalten. In der Kuppel im Medienhaus im Peterssteinweg können Sie zahlreiche Prominente erleben. So wird Schlagerstar Roland Kaiser live sein Buch vorstellen. Wer mit dabei sein will, sollte sich zeitig um Tickets kümmern, in der LVZ-Ticketgalerie finden Sie alle Angebote.

Bild des Tages

Ovationen für eine Legende: Ralf Rangnick (r.) hat RB Leipzig zu dem Verein geformt, der jetzt auf der großen internationalen Fußballbühne mitspielt. Am Mittwochabend, beim Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City, wurde der Ex-Trainer und -Sportdirektor vom früheren RB-Boss Oliver Mintzlaff und den über 40 000 einheimischen Fans feierlich verabschiedet. Rangnick ist jetzt Trainer der Nationalmannschaft Österreichs. © Quelle: Roger Petzsche

Zitat des Tages

Die Leipziger hatten sich offenkundig darauf verständigt, dass es keinen Sinn ergeben würde, mit City um den Ball zu zanken. Süddeutsche Zeitung zur bescheidenen ersten Halbzeit von RB Leipzig gegen Manchester City.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Erich-Loest-Preis: Den mit 10 000 Euro dotierten Literaturpreis der Medienstiftung der Sparkasse erhält die Publizistin Ines Geipel. Die Verleihung findet ab 18 Uhr auf dem Mediencampus Villa Ida im Poetenweg statt.

Zerstörte Kulturstätten in der Ukraine: Um 19 Uhr wird Im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (Deutscher Platz 1) eine Ausstellung dazu eröffnet.

