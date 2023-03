﻿Buchmesse und Helene Fischer: Leipzigs Hotelpreise gehen durch die Decke

Wegen mehrerer großer Events sind Ende April kaum noch Hotelzimmer zu bekommen. Und wenn, kosten sie teilweise horrende Summen. Branchenexperten bezeichnen einige Auswüchse als unverschämt, verweisen aber auf die insgesamt moderaten Preissteigerungen.

Leipzig. Sogar im teuren Stadtzentrum von London kann man in dieser Zeit preiswerter übernachten: Wer für das letzte April-Wochenende in Leipzig noch ein Quartier sucht, sollte sehr, sehr flüssig sein. Knapp 500 Euro für zwei Nächte im Doppelzimmer gelten als preiswert. Und das nicht mal in zentraler City-Lage, sondern beispielsweise auch im Leipziger Osten oder in Wiederitzsch. Nach oben gibt es kaum Grenzen, auf einschlägigen Buchungsportalen geht es rauf auf bis zu 4000 Euro für zwei Übernachtungen im Deluxe-Apartment. Branchenexperten wie Axel Ehrhardt von der Leipzig Hotel Alliance nennen solche Spitzenpreise „teilweise unverschämt“.