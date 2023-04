Volle Hallen bei der Leipziger Buchmesse am Samstag – Fitzek und Ruthe von Fans umringt

Leipzig. Der dritte Tag der Leipziger Buchmesse 2023 bescherte vielen Besucherinnen und Besuchern erst einmal einen etwas holprigen Start ins Lesevergnügen: Die Straßen zum Messegelände waren von Blechlawinen verstopft und so mancher Mitfahrer verließ kurzerhand auf der Messeallee das Auto, um zu Fuß weiterzugehen. Die anderen zeigten starke Nerven und mussten zähneknirschend auf die eine oder andere Lesung verzichten. Und auch in den Zügen des Öffentlichen Nahverkehrs war der Andrang in Richtung Neue Messe groß. Gegen Mittag musste die Polizei am Hauptbahnhof sogar den Zugang zu den S-Bahnsteigen sperren, weil zu viele Menschen gleichzeitig in die Bahnen wollten.

Cartoonist Ralph Ruthe signiert Bücher

Im Signierbereich in der Messehalle 1 schlängelten sich am Samstag Hunderte Fans der fernöstlichen Comic- und Zeichentrickkunst und warteten gelassen auf die Autogramme ihrer Lieblingskünstler. Einer von ihnen war Cartoonist, Autor und Musiker Ralph Ruthe. Das Ehepaar Ines und Christian Stanulla aus Schwäbisch Hall zeigte sich als große Fans des Bielefelders: „Wir haben ihn vor zwei Jahren in Ulm bei einer Bühnenshow erlebt. Seine umgedichteten Werbeparodien und die Storys aus der HNO-WG waren einfach köstlich“, schwärmten die Beiden vom 29-Jährigen.

Cartoonist Ralph Ruthe signierte am Sonnabend seine Bücher auf der Leipziger Buchmesse. © Quelle: Regina Katzer

Großer Besucherandrang auf der Leipziger Buchmesse

Um von A nach B in den Messehallen zu kommen, brauchte es an diesem Samstag auch eine gute Orientierung. Die Besuchermassen strömten durch die Gänge, auf der Suche nach der nächsten Lesung oder einem Hotspot, um die Fans der Manga- und Anime-Szene festzuhalten. Als die Sonne am Nachmittag kurz aus den Wolken blitzte, zog es viele Besucher dann auch ins Freie, um frische Luft zu schnappen.

Die Buchmesse-Messe ist zurück

Die Leipziger Buchmesse war nach drei Jahren pandemiebedingter Auszeit an ihren Stammplatz zurückgekehrt. An den ersten beiden Tagen kamen nach Angabe der Messe Leipzig bereits 72.000 Besucherinnen und Besucher. „Es fühlt sich großartig an. Wir hatten bereits einen fulminanten Auftakt beim Preis der Leipziger Buchmesse. Hier wurde Literatur in schönster Form gefeiert und gewürdigt. Und so ging es an allen Messetagen weiter. Autor:innen treffen auf Publikum, Verleger:innen tauschen sich zu ihren neuesten Werken aus. Und sie alle feiern die Welt der Bücher. Das Konzept der Buchmesse funktioniert nach wie vor fantastisch“, sagte Buchmesse-Direktor Oliver Zille am Sonnabend.

Elternabend mit Sebastian Fitzek auf der Leipziger Buchmesse

Als Star-Autor Sebastian Fitzek am späten Nachmittag das ARD-Forum in der großen Halle betrat, war die Arena bis auf den letzten Stehplatz gefüllt. Im Fokus des Gesprächs mit dem vierfachen Familienvater stand sein neuer Roman „Elternabend“. Locker und unterhaltsam erzählte er aus seinem Alltag als Vater und der Realität in den Kitas und Schulen.

Da blieb kein Plätzchen im ARD-Forum leer: Autor ebastian Fitzek war der Publikumsmagnet am Sonnabend auf der Leipziger Buchmesse. © Quelle: Regina Katzer

„Die Eltern meines Buches sind reale Vorlagen, denn sie machen die Elternabende, nicht die Lehrerschaft“, plauderte er und bekam dafür viele Lacher aus dem Publikum. Oft habe er die Realität sogar abmildern müssen. Essen sei immer ein großes Thema: Wenn das mittags nicht pünktlich auf den Tisch kommt, gehe so mancher Vater auf die Barrikade, weil der Bio-Rhythmus seines Kindes gestört werde.

Wie sieht sich Sebastian Fitzek selbst als Vater? Definitiv sei er kein Helikopter-Vater, betonte der 51-Jährige. „Dafür bin ich einfach zu viel unterwegs. Wenn ich da bin, versuche ich, meinen Kindern Mut zu geben und die Angst vor neuen Dinge zu nehmen.“