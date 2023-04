﻿Salvi muss raus, Alfons darf bleiben: Über das Eigenleben von Büchern

Jedes Jahr erscheinen zehntausende neue Bücher. Wer sie kauft, braucht Platz. Viele werfen alte Bücher aber nicht weg, sondern tragen sie zum Flohmarkt, ins Antiquariat, zu Bücherschränken. Aber was passiert dann mit damit? Eine Spurensuche.

Leipzig. Die Älteren werden sich erinnern: Juli 1973. Ein kalter, regnerischer Sommer, kürzlich ist Michael Endes Roman „Momo“ erschienen, und der Pionier Carsten B. bekommt ein Buch geschenkt. „In Anerkennung für ‚Gutes Lernen in der Schule‘“, so die handgeschriebene Widmung auf dem ersten Blatt. Das „gute Lernen in der Schule“ hat jemand in Anführungszeichen gesetzt, als seien er oder sie sich nicht ganz sicher. Das Geschenk ist ein Jugendbuch, „Salvi Fünf oder der zerrissene Faden“, geschrieben von Willi Meinck. Die Geschichte eines Straßenjungen aus Italien, der von einem „Land der glücklichen Kinder“ hört, logisch: die DDR. Nach der Wende wurde das Buch nicht mehr aufgelegt, aber das Exemplar von Carsten B. hat es ins Jahr 2023 geschafft: in den Bücherschrank der Leipziger Volksbank, Filiale Schillerstraße. Wie ist es dort hingekommen? Und erinnert sich Carsten B. noch?