Leipziger Buchmesse am Samstag: 10 Veranstaltungstipps für Messe und „Leipzig liest“

Leipzig. Samstag auf der Messe ist Cosplay-Tag. Optisch ist die Show auf der großen Bühne in Halle 3 von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr unumstritten das große Highlight des Leipziger Messewochenendes. Aber was darf man abseits des bunten Trubels am Samstag nicht verpassen? Die LVZ-Redaktion hat sich durch das Messeprogramm gewühlt und zehn Tipps für Samstag rund um die Buchmesse und das „Leipzig liest“-Festival zusammengetragen.

Die 90er-Jahre im zerbrochenen Jugoslawien

90er-Jahre und Jugoslawien zerbricht. Das soziale Gefüge in Tatjana Gromačas Heimat nimmt durch den Krieg irreparablen Schaden. Die Autorin lädt in das Leben ihrer eigenen Familie ein. In ein kleines Dorf, in eine „sedierte“ Stadt, in den surrealen Supermarkt und das marode Krankenhaus – wo sich die Verwerfungen der Gesellschaft manifestieren. Poetisch, scharfzüngig und mit Witz: von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr geht es um Tatjana Gromačas preisgekrönten Roman „Die göttlichen Kinder“. Zu finden am „Forum die Unabhängigen“ in Halle 5/D313.

„Shit happens!“ – Cartoonist Ralf Ruthe bei detektor.fm

Wer kennt sie nicht, die Cartoons von Ralf Ruthe aus Magazinen und Tageszeitungen. Mittlerweile gibt es sie schon seit 20 Jahren. Am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 11.25 ist der Künstler, Autor, Musiker und Filmemacher beim Podcast-Radio detektor.fm zu Gast. Live zu erleben ist das Gespräch bei detektor.fm in der Nordempore der Glashalle.

Messebeucherinnen und -besucher strömen von Messehalle zu Messehalle, um Lesungen, Diskussionen und Gesprächen zu lauschen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Eine Frau allein in der Bar

Einfach mal in Ruhe einen trinken gehen. Eigentlich gar nicht möglich für eine Frau, die alleine unterwegs ist. Warum eigentlich nicht? Und zu welchem Ort wird der „öffentliche Raum“, sobald Frauen ihn betreten – vielleicht Drogen nehmen, feiern, tanzen oder einfach nur flanieren wollen? Ein Gespräch über das MaroHeft #11 mit Zeichnungen von Josephin Ritschel von 11 Uhr bis 11.30 Uhr an der Leseinsel Junge Verlage in Halle 5/C200.

Wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert

Der Band „Kriegsfolgen“ will die Motive und Folgen des Krieges in der Ukraine beleuchten. Dabei geht es um die Vorgeschichte, den Kiegsgang, die Beteiligung des westlichen Bündnisses, das Erstarken der politischen Rechten in Kiew und Moskau und die Rolle der Medien im transatlantischen Raum. Ein Gespräch um geopolitisches Ringen am Forum Sachbuch in Halle 4/E100, 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr.

Realitätsflucht, Utopie oder Stimme der Warnung?

Welche Rolle spielt Science-Fiction im gesellschaftspolitischen Diskurs? Welche kann das Genre überhaupt spielen? Von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr diskutieren die Bestsellerautoren Joshua Tree, Ivan Ertlov, Ralph Edenhofer, Cliff Allister und Timo Leibig am Stand „Phantastische Leseinsel 1“ in Halle 3/C506.

Şeyda Kurt holt den Hass aus der Verbannung

Hass – ein widerständiges, knirschendes zersetzendes Gefühl. Und allgegenwärtig. Şeyda Kurt erkundet den Hass als selbstgerechte Entrüstung und schöpferische Emotion. Wer sind sie, die Hassenden? Wer darf überhaupt hassen und wer nicht? Und wie hilft Hass, sich im Ozean aus möglichen Reaktionen zurechtzufinden? Ein philosophisches Gespräch mit der Kulturjournalistin und Moderatorin beim Podcast-Radio detektor.fm. Live zu erleben ist das Gespräch von 16 Uhr bis 16.25 Uhr bei detektor.fm in der Nordempore der Glashalle.

Frauen mit lebenslangen Lügen

Schwestern, Mütter und Töchter, alle mit lebenslangen Lügen. Annika Reichs Buch „Männer sterben bei uns nicht“ erzählt von einer Familie, deren Männer verstorben sind und deren Frauen niemals gelernt haben, solidarisch zu sein. Bis auch die Großmutter stirbt und mit ihr der gewahrte Schein. Die Autorin ist von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Apothekenmuseum zu hören.

Abrechnung mit einem Diktator zwischen Bulgakow und Orwell

Eine Kobra nimmt Menschengestalt an und steigt in die höchsten Machtzirkel auf. Dort residiert Herr Genosse Präsident. Kobra wird zu seinem Vertrauten, verheddert sich in Palastintrigen und erlebt eine böse Überraschung. Kein Märchen, sondern eine Parabel auf die reale mafiöse Welt des Ostens, mit deutlichem Bezug auf den turkmenischen Langzeitdiktator Niyazov und dessen Nachfolger. Geschrieben hat die satirische Abrechnung mit dem Machthaber „Kobra und der Herr Genosse Präsiden“ Ak Welsapar, der 1993 als „Staatsfeind“ das Land verlassen musste. Die Veranstaltung findet im Soziokulturellen Zentrum „Die Nato“ statt, von 20 Uhr bis 21 Uhr.

Lesungen und Gespräche finden auf dem Messegelände statt, aber auch an verschiedenen Orten in der Stadt. © Quelle: Christian Modla

Die letzte Reise in eine Stasi-Untersuchungshaftanstalt

Es ist die Geschichte einer Jugend, die tödlich endet. Der 23-jährige Jenaer Matthias Domaschk liegt zwei Tage nach einer Festnahme tot in einer Stasi-Untersuchungshaftanstalt in Gera. Peter Wensierski erzählt, was 1981 in den letzten Tagen des Jugendlichen passiert ist – und zeichnet dabei das Bild einer sich zunehmend politisierenden Generation auf der Suche nach einem selbstbestimmten Leben. Der Autor ist von 21 Uhr bis 22 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig zu sehen.

Lange Nacht der Dichterinnen und Dichter

Die Lesung „Teil der Bewegung“ präsentiert seit 12 Jahren neueste Lyrik mit Musik bei den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt am Main. Sie ist ein Querschnitt der aktuell aufregenden Dichtung. Der Schwerpunkt liegt auf deutschsprachiger Lyrik, aber auch internationale Lyrik ist dabei. Lauschen kann man den Newcomern und etablierten Dichterinnen und Dichtern an der Hochschule für Grafik und Buchkunst von 20 Uhr bis 23 Uhr.

Abendabschluss mit Musik

Jahr für Jahr eine der Hauptveranstaltungen von „Leipzig liest“ im UT Connewitz. In diesem Jahr mit fünf literarischen Stimmen auf dem Südosten Europas und natürlich mit Musik zum Ausklang. Die Veranstaltung findet von 20 Uhr bis 23 Uhr statt.

Weitere Inspiration 10 – 18 Uhr: Ausstellung: Volksgemeinschaft, Verwertung, Mord – Rechtsextreme Logiken früher und heute. Messestand Hochschule Merseburg, Halle 2/ C401. 10.30 – 11 Uhr: Alle Neune. Vom Eigensinn der österreichischen Literatur. Stand Gastland Österreich, Halle 4/ D201/E200. 11 – 12 Uhr: Wie die Krainer Wurst zur Entstehung der slowenischen Nation beitrug. Traduki-Kafana, Halle 4/ D407. 11 – 12.30 Uhr: Wir wünschten uns Flügel. Geschichte an eine Kindheit und Jugend als Babyboomer in der DDR der 70er und 80er Jahre. Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ ehml. Stasi-Kinosaal. 11 – 12 Uhr: Frühschoppen-Lesung Vol. 21 Thomas Kapielski und Andreas Maier. Literatur bei Weißwurst und Bamberger Bier. Galerie ARTAe. 11 – 11.30 Uhr: Strafsachen – Ist unser Recht wirklich gerecht? Forum Unibund Halle 2/ C301/D300 12 – 12.45 Uhr: Taras Augen. Dystopie trifft auf Liebesroman. Kinderbuchhandlung Halle 3/ B601. 12.30 – 13.30 Uhr: Solidarität! Mit wem und wozu? Migrationsexperten und Politikwissenschafter diskutieren über Solidarität in unserer Gesellschaft. Stand Gastland Österreich Halle 4/ D201/E200. 13 – 13:30 Uhr: Neue Lyrik auf der Leseinsel. Magie und Verwandlung. Leseinsel Junge Verlage Halle 5/ C200. 13 – 13.30 Uhr: Kochen für den Arsch. Buchvorstellung und Shit-Bingo. Messestand - Katapult, Halle 2/ G104/F105. 13.30 – 14 Uhr: Christine de Pizan: Das Buch von der Stadt der Frauen. Eine frühfeministische Utopie. Forum die Unabhängigen, Halle 5/ D313. 13.30 – 14 Uhr: Sie kennen Maria Lassnig nicht? Eine literarische Biographie über eine wichtige österreichische Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Stand Gastland Österreich, Halle 4/ D201/E200. 17 – 19 Uhr: Frankie – Ein Kater erklärt uns die Welt. Hörbuch-Abend mit Jochen Gutsch, Maxim Leo & Matthias Matschke. Kupfersaal. 18 – 19.30 Uhr: TELAVIVIENNA. Vom Heimkommen. Zwei Städte, zwei Autorinnen, zwei Sprachen - eine Hommage an Tel Aviv und Wien. Museum der bildenden Künste MZIN-Shop. 19 – 20.30 Uhr: Wie setzen die multiplen Krisen unsere Demokratie unter Druck? Und wie können wir sie retten? Werk 2, Halle A. 19.30 – 21 Uhr: Geisterstätten Mitteldeutschland. Uwe Schimunek liest und zeigt Fotos aus den Urban-Exploring-Bänden. Pittlerwerke. 19.30 – 23 Uhr: Femi(ni)zide. Kollektiv patriarchale Gewalt bekämpfen. Conne Island. Moderation: -, Mitwirkende: Marion Brasch Ort: Connewitzer Verlagsbuchhandlung (Specks Hof) 29.04.2023, 20:00 - 23:00 Balkannacht Traditionelle literarische Revue Tradukis Veranstalter: TRADUKI c/o S. Fischer Stiftung, Das Ministerium für Kultur Rumäniens, UT Connewitz 21 – 23.15 Uhr: Love Bites. Die erotische Revue zur Leipziger Buchmesse. Revue mit Tanzshow, Live-Musik, Lesungen & Comedy. Ein Abend für alle Sinne, quer durchs Liebesleben. Passage Kinos.

Info: Die Leipziger Buchmesse findet noch bis zum 30. April statt; „Buchmesse on Air“ auf dem Markt und auf leipziger-buchmesse.de