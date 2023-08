﻿Kleine Schau im Leipziger Capa-Haus erinnert wieder an Kriegsfotografen

Leipzig. Das Leipziger Capa-Haus in der Jahnallee 61 ist ab September wieder dauerhaft für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Im historischen Gebäude wird dann die überarbeitete Dauerschau „War is Over“ zu sehen sein, die dem Kriegsfotografen Robert Capa (1913–1954) gewidmet ist, wie das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig am Montag mitteilte. Möglich wird dies durch eine Kooperation des Museums und des Hentrich & Hentrich Verlags, der im Erdgeschoss des Gebäudes Räume bezogen hat (die LVZ berichtete). Die Schau wird zudem an Capas Partnerin Gerda Taro (1910–1937) erinnern. Sie war ebenfalls Kriegsfotografin und starb mit nur 26 Jahren im Spanischen Bürgerkrieg. Capa begleitete die US-Army, die am 18. April 1945 Leipzig von der Naziherrschaft befreite.

Erinnerungsort an Befreiung durch die US-Army

„Es ist ein bedeutender Erinnerungsort für das Kriegsende und die Befreiung Leipzigs durch die Amerikaner“, sagt Anselm Hartinger, der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums, gegenüber der LVZ. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Fotoserie „Last Man to Die“ („Der letzte Tote“). Dokumentiert wird in der Serie unter anderem der Tod des US-Soldaten Raymond J. Bowman.

Das Gebäude wurde von 1909 bis 1910 als Mietshaus im Jugendstil errichtet. Nach jahrzehntelangem Verfall war das Haus von einer Bürgerinitiative wiederentdeckt und vor dem Abriss bewahrt worden. Ein privater Investor hat es 2015/16 saniert. Die kleine Dauerausstellung ist nun Teil des Stadtgeschichtlichen Museums.

Veranstaltungen im kleinen Saal geplant

Mitarbeiter des Verlages Hentrich & Hentrich sichern zunächst die Öffnungszeiten der kleinen Capa-Ausstellung dienstags ist freitags von 11 bis 16 Uhr ab. Am Wochenende übernehmen dies Ehrenamtler, darunter vom Initiativkreis Capa-Haus. Museum, Bürgerinitiative Capa-Haus sowie der Verlag vereinen zudem ihre Netzwerke, um im kleinen Saal des ehemaligen Cafés regelmäßig Veranstaltungen anbieten zu können. Dafür wurde eigens die gemeinnützige Firma Capa Culture gegründet.

