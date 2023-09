Es wird ein Ort gelebter Erinnerung: Das Capa-Haus in der Leipziger Jahnallee 61 ist ab September mit einer überarbeiteten Schau wieder dauerhaft für Besucherinnen und Besucher zugänglich.

Leipzig. Das Leipziger Capa-Haus in der Jahnallee 61 ist ab September wieder dauerhaft für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Im historischen Gebäude wird dann die überarbeitete Dauerschau „War is Over“ zu sehen sein, die dem Kriegsfotografen Robert Capa (1913–1954) gewidmet ist, wie das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig am Montag mitteilte. Möglich wird dies durch eine Kooperation des Museums und des Hentrich & Hentrich Verlags, der im Erdgeschoss des Gebäudes Räume bezogen hat (die LVZ berichtete). Die Schau wird zudem an Capas Partnerin Gerda Taro (1910–1937) erinnern. Sie war ebenfalls Kriegsfotografin und starb mit nur 26 Jahren im Spanischen Bürgerkrieg. Capa begleitete die US-Army, die am 18. April 1945 Leipzig von der Naziherrschaft befreite.