﻿Leipziger CDU: „Tempo-30-Pläne sind Kreuzzug gegen das Auto“

Leipzig. Kreisverband und Stadtratsfraktion der CDU haben am Sonntag Pläne des Rathauses, in diesem Jahr auf 40 weiteren Leipziger Haupt- und Nebenstraßen Tempo-30-Bereiche einzuführen, als „Kreuzzug gegen das Auto“ bezeichnet. „Maß und Mitte sind dem Oberbürgermeister und seinen Helfern in der Verkehrspolitik offenbar vollständig verlorengegangen. Das Ziel dabei ist völlig klar: Rot-Rot-Grün will die flächendeckende Einführung von Tempo 30“, kommentierte Leipzigs CDU-Chef Andreas Nowak den Modellversuch. Das bedeute „nichts weniger als die vollständige Lähmung des Stadtverkehrs“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie berichtet, soll das Vorhaben der Reduzierung des Verkehrslärmes und der Verbesserung der Lebensqualität dienen. Das verwundert Christdemokrat Nowak. „Wenn überall nur noch 30 km/h erlaubt sind, verlagert sich der Verkehr in die Wohngebiete, weil das dann der kürzeste Weg ist. Dadurch werden Fußgänger und Radfahrer zusätzlich gefährdet. Außerdem steigt die Abgasbelastung“, konstatierte das Mitglied des sächsischen Landtages. Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer hätten völlig recht mit ihrer Kritik: „Wer ständig nur an den Bedürfnissen des Wirtschaftsverkehrs vorbeiregiert, muss sich nicht wundern, wenn die Wirtschaft in der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorankommt“, sagte Nowak.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von dom