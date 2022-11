﻿Exotische Speisen mit starken Aromen im Leipziger Chili-s﻿

Mamoj Kumar (31) in seinem Restaurant Chili-s in der Karl-Liebknechtstraße 56. Sein Anreiz das Lokal zu eröffnen war es, den Geschmack Indiens nach Leipzig zu bringen.

Leipzig. Was für ein betörender Duft! Klingt arg nach Klischee, ist aber der erste Eindruck beim Betreten dieses kleinen, neuen Restaurants in der Südvorstadt. Die Küche liegt zwar verborgen, doch aromatische Speisen, vom Service in Schalen an die Tische getragen, regen sofort den Appetit an.

Positiv fällt sofort auf, dass der Raum ohne Buddhas, schweren Brokat und messingfarbene Dekorationen auskommt. Die Wände zieren dezent-verspielte Motive auf dunkelblauem Grund. An der Decke scheint ein Tisch zu schweben – mit gelb angestrichenen Elefantenköpfen als Tischbeinen – einfach so.

Der Vorspeisensalat. © Quelle: Stella Weiß

Gastgeber Mamoj Kumar hat nach eigenem Bekunden in Goa an der Westküste Indiens ein Lokal geführt, bis ihn sein Weg nach Leipzig führte. Er jobbte in verschiedenen Restaurants und eröffnete nun doch wieder ein eigenes – für authentisches indisches Essen.

Doch was ist das schon in einem so großen Land, in dem sich die Originale von Region zu Region total unterscheiden? Aus seiner Heimat mitgenommen hat er Erinnerungen an Gewürzplantagen, die den kleinen Bundesstaat des Subkontinents mindestens ebenso berühmt gemacht haben wie die Camps zahlreicher Aussteiger am hellen Strand des Arabischen Meeres.

Von mild bis sehr scharf gewürzt

Seine Kochkunst basiert auf eigenen Rezepten für Speisen mit Geflügel und Lamm sowie vegetarische Gerichte und Currys, alle von mild bis sehr scharf gewürzt, damit sich, wie er versichert, „seine eigene, positive Energie auf die Gäste überträgt.“ Und so erfährt man von ihm auch, wonach es hier so intensiv duftet, zum Beispiel nach Kreuzkümmel, geräuchertem Paprika und Kardamom, nach Sternanis, Koriander, Nelken und Bockshornkleesamen.

Vegane Samosa – frittierte Teigtaschen gefüllt mit Kartoffeln und Erbsen, mit Tamarinden und Minz-Chutney. © Quelle: Stella Weiß

Schluss der Aufzählung, schließlich geht es ums Essen, auf der Karte nummeriert von 1 bis 97. Vorweg soll es Paneer Pakora sein, hausgemachter Käse, vier Stück in Kichererbsenmehl frittiert, dazu zwei Schälchen mit Tamarinde und Minz-Chutney. Als absolut gelungene Variante kommt Daal daher, hier eine Gelbe-Linsen-Suppe, abgeschmeckt mit Zitrone und Koriander. Sie ist vegan, aber sicher nicht nur für Veganer ein schönes Erlebnis.

Es geht mit und ohne Fleisch

Wer fleischfrei essen möchte, hat eine starke Auswahl, darunter gebratene Okraschoten mit Ingwer, Knoblauch und frischer Ananas oder Baingan Bharta, gegrillter Aubergine, alles serviert mit Reis oder Tandoor Brot. Es geht auch mit Fleisch: Saag Chicken erweist sich als gebratenes Hähnchenfilet mit Knoblauch, Ingwer, frischem Koriander und Spinat-Currysauce.

Chicken Tikka – Hähnchenbrustfilet in einer Marinade aus Joghurt, Zitrone und indischen Gewürzen. © Quelle: Stella Weiß

Wer es richtig scharf mag, wird an Chili Chicken, frittiertem Hähnchenfilet mit Paprika, grünem Chili, gekocht in Soyasauce, Freude haben. Eher mild gewürzt ist das Lamm-Erdnuss Curry: Lammstücke mit Gemüse in Erdnussbuttersauce. Die indischen Grillteller versammeln auf flachen Messingtabletts divers angerichtete Schalen, darunter Chili-s Spezial, ein Mix aus Hähnchen, Fisch, Garnelen und Lamm in einer Marinade aus Joghurt und indischen Gewürzen

Auch Thali stehen auf der Karte, die indische Version eines Mittagsmenüs, bei dem mehrere Schälchen mit Curries, Reis und Chapati zum Probieren einladen. Dazu werden Reis, Bhatura Brot und ein kleiner Salat gereicht. Wer die grandiosen Saucen mit Tandoor Brot auftunken will, kann zusätzlich Weizenvollkornbrot oder Naan kommen lassen. Ansonsten isst man mit ganz normalem Besteck. Nur mit der rechten Hand, wie in Indien üblich, macht das hier keiner.

Gebratene Okraschoten mit Knoblauch und Tomate. © Quelle: Stella Weiß

Bei all‘ dem gilt es, auch den Durst zu stillen. Neben den allgemein üblichen, alkoholfreien Limonaden oder Kräuterwasser empfehlen sich Lassi mit Mango, Kokos oder leicht gesalzen, auch ayurvedische Milch mit Kurkuma oder Chai mit Zitronengras. Die kleine Auswahl europäischer Weine interessiert weniger, dafür erweist sich der probierte Sona, ein trocken ausgebauter indischer Weißwein, über den Abend als unkomplizierter Begleiter. Süßes als Dessert ist hier nicht zu erwarten. Also rundet ein Mango Schnaps das Mahl ab – mit allerhand Promille statt viel Zucker.

Vegane Samosa mit vegetarischer/veganer Thali (drei verschiedene vegetarische oder vegane Speisen aus der Menükarte nach Wahl, dazu Reis und Bhatura Brot). © Quelle: Stella Weiß

Die gesamte Inszenierung scheint bedacht einfach, lässt aber dennoch Raffinesse erkennen. Ebenso wie die Mitarbeiter mit ihren typisch indischen, aber keineswegs aufgesetzt wirkenden Gesten strahlt dieses Lokal eine weltoffene, gastfreundliche Atmosphäre aus.

Steckbrief Adresse: Karl-Liebknecht-Str. 56 a, 04207 Leipzig, Tel. 0341 25 35 28 34, www.chili-s.de Konzept: Restaurant mit indischer Küche Extras: Lieferdienst, Selbstabholung in Mehrweg- oder eigener Verpackung Geöffnet: täglich von 11 bis 22.45 Uhr Preise: Vorspeisen 3,90 bis 6,90 Euro, Suppe 4,90 bis 6,90 Euro, Salate 3,50 bis 6,90 Euro, Hauptgerichte 9,50 bis 17,90 Euro Kartenzahlung: AmEx, Girocard, Master, Visa Fazit: Authentische Küche, aufmerksamer Service, faire Preise

Von Petra Mewes