Dutzende Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen und Polizeiautos fuhren am späten Donnerstagabend auf dem Leuschnerplatz vor. Statt eines echten Notfalles wurde ab 23.24 Uhr dort aber nur geprobt – für den Fall, dass die Retter wirklich zu einem Zugunfall in den City-Tunnel gerufen werden.

Leipzig. Im Leipziger City-Tunnel hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Notfallübung gegeben. Hauptverantwortlich für den Test war die Deutsche Bahn, wie die Pressestelle des Konzerns in Berlin bestätigte. Laut den Angaben war die Übung für den Zeitraum von 23 Uhr am späten Abend bis 3 Uhr am frühen Morgen geplant. So lange blieb der City-Tunnel auch für den Bahnverkehr gesperrt.

Abläufe wie in einem Notfall durchgespielt