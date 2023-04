Fußballfan verursacht Sperrung des Leipziger City-Tunnels

Am Samstag hat ein 22-Jähriger im Leipziger City-Tunnel den Feueralarm ausgelöst. Der Tunnel wurde daraufhin gesperrt und der Bahnverkehr lahmgelegt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bereits identifizieren.

Im Leipziger City-Tunnel hat ein 22-Jähriger am S-Bahn-Halt „Leipzig Markt“ einen Nebeltopf gezündet. (Archivbild)

Leipzig. Ein 22-jähriger Fußballfan hat am Samstag den Feueralarm im Leipziger City-Tunnel ausgelöst und so den Verkehr lahmgelegt. Laut Polizei hatte er an der Haltestelle „Markt“ einen Nebeltopf gezündet. Der Citytunnel wurde vorübergehend gesperrt und der S-Bahnverkehr eingestellt.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch während des Fußballspiels in der Red Bull-Arena identifizieren. Auf den 22-Jährigen aus Thüringen könnten nun Schadensersatzforderungen und Einsatzkosten im mindestens vierstelligen Bereich zukommen, hieß es. Durch die Sperrung des Citytunnels erhielten 22 Züge über 300 Minuten Verspätung.

Feuerarlarm im Leipziger City-Tunnel legt 22 Züge lahm

Den Angaben nach lösten mehrere Brandmelder im City-Tunnel den Feueralarm aus. Die Rauchwolke des angezündeten Nebeltopfes soll durch eine in Richtung Hauptbahnhof fahrende S-Bahn in die Tunnelröhre gezogen worden sein. Nachdem der Tunnel gesperrt war, wurde er von der Bundespolizei durchsucht. Im Eingangsbereich des Haltepunktes Markt fanden die Beamtinnen und Beamten die Reste des gezündeten Nebeltopfes.

Eine Videoaufzeichnung führte die Polizei anschließend zum mutmaßlichen Täter. „Da es sich dabei um einen Fußballfan handelte, lag die Vermutung nahe, dass er sich im Stadion aufhält“, berichtete ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.