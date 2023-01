﻿„Im Prinzip kann es jeder schaffen“ – Wie ein Leipziger Verein an die Spitze der Dart-Bundesliga kam

Ein Leipziger Verein hat es erstmals in die Dart-Bundesliga geschafft und steht derzeit sogar an der Tabellenspitze. Womöglich, weil er eine entscheidende Sache anders macht.

Leipzig. Einer der magischsten Orte der Stadt befindet sich in einem einstöckigen Plattenbau am Rande des Allee-Centers in Leipzig-Grünau. Am 5. November passierte es hier. Ein blau-weiß-lackierter Teambus der Mannschaft aus Karlsruhe war vorgefahren. Die Spieler waren gelassen, gewiss siegessicher ausgestiegen. Manche von ihnen hatte der Verein, der Teil des Karlsruher SC aus der zweiten Fußballbundesliga ist, gerade erst frisch und teuer verpflichtet. Rowby-John Rodriguez oder Lukas Wenig lauten die Namen dieser Stars. Talentierte, professionelle Spieler, die Dart-Fans ein Begriff sind. Manche arbeiten sogar als Experten fürs Fernsehen.

Doch es kam nicht wie sie dachten. Sie bissen sich die Zähne aus, ausgerechnet gegen den Aufsteiger. 35:30 ging das Spiel aus – für Leipzig. Die erste ostdeutsche Mannschaft der Dart-Bundesliga, das Überraschungsteam der Saison, besiegte den haushohen Favoriten.

Danny Kobus und Stefan Glathe erinnern sich gern daran. Zwei Monate später stehen der Vorstand und der Kapitän der Dart-Fabrik in ihrem Vereinsheim. Kobus und Glathe werfen ein paar Pfeile. Zwei bärtige Männer mit zum Teil tätowierten Armen. Zwei Typen, wie sie in einem Irish-Pub am Tresen zu erwarten wären. Vor einigen Monaten, während andere Teams schon Spieler verpflichteten, waren sie hier noch mit Renovierungen beschäftigt. 4000 Euro kostete das. Jeder gab etwas dazu. Jetzt sind die Türen umgestaltet, auf dem Boden liegt aber noch das alte Laminat. An den Wänden hängen hell erleuchtete Dart-Scheiben.

„Der Arm muss immer dasselbe machen“

Es ist Trainingstag, von 18 bis 23 Uhr. Manche der Mitspieler trainieren auch zu Hause täglich stundenlang. Außer Kobus und Glathe werfen nun noch rund zehn andere Männer und eine junge Frau konzentriert Pfeile auf die Dart-Scheiben. Die kleine Gruppe in dem Grünauer LWB-Bau ist zur Zeit sensationeller Tabellenführer der Dart-Bundesliga. Wie kann das überhaupt sein?

Wichtig zu wissen ist, dass Dart keine Sportart ist, die Deutschland das ganze Jahr über elektrisiert. Sondern eher eine, die ihr Nischenpublikum hat. In der jüngeren Vergangenheit war das freilich anders. Der Saarländer Gabriel Clemens, genannt „Gaga“, schaffte es bei der Dart-Weltmeisterschaft als erster Deutscher überhaupt ins WM-Halbfinale. Die Euphorie war bis auf die Leipziger Barmeile zu spüren. Im McCormacks Pub auf der Karl-Liebknecht-Straße wurden Gagas Matches im Londoner Ally Pally live übertragen. Alle Tische waren besetzt.

Vielleicht ist das ein guter Moment, sich vom Leipziger Kapitän Stefan Glathe das Spiel erklären zu lassen. Also, das wichtigste Feld, sagt er, sei eben nicht das Bull’s Eye, der rote Punkt in der Mitte, der 50 Punkte bringt. Sondern das rote, rechteckige Verdreifacher-Feld unter der 20, das, na? Richtig: 60 Punkte bringt. Die Spieler werfen immer abwechselnd drei Pfeile. Dann wird runtergezählt: Wer zuerst auf von 501 Punkten auf exakt null kommt, gewinnt ein Leg. Wer drei Legs für sich entscheidet, holt einen Satz.

Im Grunde geht es also darum: das wenige Zentimeter große Feld im oberen Bereich der Dartscheibe. „Wenn man trainiert, wirft man vor allem stumpf auf die Triple 20“, sagt Glathe. „Der Arm muss immer wieder dasselbe machen, darum geht es.“

„Ein Hobby, auf das man draufzahlt“

Danny Kobus (43), Vorstand von der Dart-Fabrik in Leipzig. © Quelle: Stella Weiß

Der Leipziger Verein, der aktuell die Bundesliga anführt, ist noch jung. 2019 gründeten ihn die beiden Männer zusammen mit anderen Teamkollegen eines anderen Vereins. Anfangs trainierten sie in der Mensa im Westwerk an der Karl-Heine-Straße. „Da war kein Platz, man musste zum Werfen teilweise anstehen“, erinnert sich Kobus. Im Sommer, nach dem Aufstieg, musste ein größeres Vereinsheim her. Denn die Dart-Fabrik sollte nun Bundesliga-Heimspiele ausrichten, mit Publikum. Zum Match gegen Karlsruhe kamen 50 Personen, ausverkauft.

Aber auch als Bundesligist ist die Dart-Karriere keine einfache. 500 Euro Spritgeld bekamen die Leipziger vom deutschen Dart-Verband. Damit müssen sie diese Saison noch in Städte wie Kaiserslautern, Darmstadt, natürlich Karlsruhe fahren. Fast alles im tiefen Westen, teilweise sogar Südwesten. Meistens mit Abfahrt früh um sechs – und anschließender Übernachtung im Hotel. „Es ist wie ein Hobby, auf das man draufzahlt“, sagt Glathe.

Der Dartpfeil als moderner Speer

Aber wer den Spielern der Dart-Fabrik eine Weile beim Trainieren zusieht, der bekommt schon eine Ahnung, was den Reiz dieses Sports ausmacht. 2,37 Meter steht der Spieler von der Dartscheibe aus Sisal, einer Naturfaser aus Agavenblättern, entfernt. Aber die Pfeile sausen nicht streng waagerecht aus der Hand auf die Scheibe. Im Gegenteil, beginnen sie mitten im Flug ein seltsames Eigenleben zu entwickeln. Sie scheren aus, eiern, scheinen völlig unkontrolliert durch den Raum zu fliegen.

Wer sich stark verlangsamte Aufnahmen der großen Turniere ansieht, könnte sogar auf die Idee kommen, dass die Pfeile mitten im Flug noch einmal die Richtung ändern und sogar für einen kleinen Moment mitten im Raum stehenbleiben. Dart hat einen gewissen Anmut, eine Schönheit. Eine, die aber in kriegerische Symbolik verpackt ist: Ränge, Statistiken, Uniformen, Technik. Natürlich der Pfeilwurf selbst, als moderne Version des steinzeitlichen Speers.

Vielleicht ist Dart auch deshalb bis heute vor allem das: ein Männersport?

Dart-Spieler ohne strengen Ernährungsplan

Stefan Glathe (37), Teamkapitän der Leipziger Dart-Fabrik. © Quelle: Stella Weiß

Dart, sagt auch der Leipziger Team-Kapitän Stefan Glathe, habe eine gewisse Schönheit. Und es sei meditativ. Aber, fügt er an, es gebe auch eine dunkle Seite des Sports. Und die habe mit den Orten zu tun, woher er kommt: den Kneipen. Denn zu einer Partie Dart gehöre eben für viele das Glas Bier. Oder mehrere. Oder noch andere Getränke. Und davon, sagt Glathe, sei der Profibereich oder eine Weltmeisterschaft beileibe nicht ausgenommen.

Tatsächlich ist Dart ja ein Sport, in dem viele Konventionen anderer Sportarten nicht erfüllt werden. Beispielsweise können Spieler übergewichtig sein, sie müssen keine Athleten darstellen. Den deutschen Shooting-Star Gabriel Clemens nennen nicht nur wegen seiner 1,91 Meter viele auch: The German Giant. Und sein Mentaltrainer Mark Klinger sagt über das Erscheinungsbild seines Schützlings: „Es ist klar, dass Dartspieler nicht so essen müssen wie Ausdauersportler“. Bei Clemens gehe es „vor allem um den Wohlfühlfaktor. Der Bauch gibt außerdem eine Option, den anderen Arm abzulegen.“

Mit 24 Bier und einer Flasche Brandy zum Titel

Eine kräftige Statur hilft also sogar beim Dart. Und einigen helfen offenbar auch ein paar Promille im Blut. Das ist ein offenes Geheimnis. In der Bundesliga herrscht zwar wie bei der Weltmeisterschaft striktes Alkoholverbot auf der Bühne (auch wenn das nicht immer so war). Der Leipziger Stefan Glathe sagt aber: „Was dann hinter der Bühne und in den Pausen passiert, ist jedem Spieler selbst überlassen.“ Der ehemalige Weltmeister Andy Fordham erzählte nach seiner Karriere gar einem Journalisten in einem Pub: „Um die Wahrheit zu sagen, ich war die ganze Zeit besoffen.“ Mit sage und schreibe 24 Flaschen Bier und einer Flasche Brandy soll der wuchtige Engländer seine Titel geholt haben.

Eigentlich will die Dart-Fabrik lieber über andere Themen sprechen. Aber eine Frage muss noch erlaubt sein: Wie kann es sein, dass bei einem Wettbewerb in Koordination und Geschicklichkeit, nun ja, Alkohol helfen soll? „Ich glaube nicht, dass besonders viele dadurch besser spielen“, sagt Glathe. Aber bei manchen sei es eben zur Gewohnheit geworden: In der Kneipe gehört zur Partie Dart ein Bier. Und bei den Profis hilft es eventuell gegen die Aufregung, vor zum Teil Tausenden Fans ins richtige Feld zu werfen.

Der Top-Spieler ist im Auslandssemester

Dartfabrik Leipzig während des Trainings am Mittwoch, den 4.1.23. © Quelle: Stella Weiß

„Es geht ja eben nicht nur um Koordination“, sagt dann auch Vorstand Kobus. Sondern, wie gesagt, um das: Den Arm, der immer dasselbe macht. „Manche sagen, sie treffen erst, wenn sie ein bisschen was drin haben“, sagt Kobus. „Das ist eine mentale Komponente. Dass ich ruhig werde. Dass ich den Kopf ausschalte.“

Eines sei aber beiden sehr wichtig: Sie selbst trinken nicht. „Null Komma Null“, sagt Glathe. Und er unterstütze es, dass der deutsche Dart-Verband derzeitig versuche, Alkohol nach und nach aus dem Sport zu eliminieren. Vielleicht könne Dart ja eines Tages sogar olympisch werden? Dann lacht er. „Wir gucken eher mal beim Werfen weg.“ Auch eine Methode, den Kopf auszuschalten. Und, wer weiß: Vielleicht sind die Leipziger genau deshalb Deutschlands derzeit bestes Dart-Team, weil sie nicht trinken.

Eine Frage noch: Wann dürfen wir einen Leipziger im Ally Pally, auf der Weltbühne des Dart bei einer WM anfeuern? Kommt der nächste Gabriel Clemens aus Leipzig? Dafür, erklären Glathe und Kobus, sei eine Solo-Laufbahn notwendig. Über Turniere mit hohen Anmeldegebühren und extremer Konkurrenz ist der Weg zur WM möglich. Und bei ihnen käme da höchstens der Robin infrage. Ihr Top-Spieler. Der aber leider seit Jahresbeginn im Auslandssemester sei.

„Im Prinzip kann es jeder schaffen“

Erste Erfolge hat die Dart-Fabrik schon vorzuweisen. Und dass alles ohne Alkohol. © Quelle: Stella Weiß

Aber, lenkt Glathe ein, im Prinzip brauche es ja nur Training. Viele Stunden. Und ein bisschen Talent, Glück, vielleicht einen guten Tag. Der Elektriker Rob Cross wurde 2018 wie aus dem Nichts Weltmeister. Auch Gabriel Clemens wurde einst in seiner Stammkneipe entdeckt. Sie alle hier in der Dart-Fabrik haben ihre Geschichte, wie sie zum Dart kamen. Ihr Weg führte dabei nie über Leistungszentren oder Sportinternate.

Und vielleicht macht genau das Dart so charmant, so unberechenbar. Danny Kobus wirft seinen letzten Pfeil, Triple 20. Dann sagt er: „Im Prinzip kann es jeder schaffen.“