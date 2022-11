﻿Leipziger DHfK-Fasching kostet 79 Euro Eintritt: Warum sich der Preis vervierfacht hat

Im Februar 2023 findet die DHfK-Faschingsparty bereits zum 65. Mal statt. Doch die Vorfreude ist getrübt, denn die Eintrittspreise sind so hoch wie noch nie. Leipziger Närrinnen und Narren sind empört.

Leipzig. Nach zwei Jahren Pandemie können die beliebten DHfK-Faschingspartys der Leipziger Sportstudenten am 3. und 4. Februar 2023 wieder stattfinden. Doch die Vorfreude ist bei einigen Leipziger Fans im Keim erstickt: Ein Ticket soll 79 Euro kosten – und damit etwa das Vierfache des Preises zwei Jahre zuvor. Auf Facebook formierte sich seit der Ankündigung des Vorverkaufs eine Welle der Empörung. Der Veranstalter äußerte sich am Freitag zu den Reaktionen.

40 Euro für Getränke-Flatrate

„Die Preise des letzten Faschings 2020 – vor Corona – sind nicht mehr haltbar“, war am Freitag auf der Facebook-Seite des DHfK-Faschings zu lesen. Im Eventbereich hätten sich die Kosten verdoppelt. Der Grundpreis für das Ticket allein liege schon bei knapp 40 Euro. „Und damit ist lediglich die Produktion mit Sicherheit, Technik, Künstlern, Steuern, Sozialabgaben, Miete und Gema abgedeckt“, schreiben die Veranstalter.

Die weiteren fast 40 Euro des Eintrittspreises gelten der erstmalig eingeführten Getränke-Flatrate, die im Preis von 79 Euro inklusive ist. Von 20 bis 3 Uhr in der Früh können die Partygäste dafür so viel Wein, Sekt und Bier trinken, wie sie wollen. „Wir arbeiten nur mit Markenprodukten und werden gute Weine und ein sächsisches Bier frisch vom Fass ausschenken“, versprechen die Organisatoren. Außerdem erhoffen sie sich von der neuen Preisregelung, dass die Gäste dann weniger alkoholisiert zur Veranstaltung kommen. „Ihr müsst nicht mehr vorglühen und könnt bereits ab 20 Uhr alle Vorteile der Getränke-Flatrate genießen.“

„Der Preis ist eine Vollkatastrophe“

Doch nicht alle Faschingsfans scheint dieses Angebot zu überzeugen. „Was ist mit den Leuten, die diese Getränke nicht konsumieren?“, fragt eine Nutzerin auf Facebook. Sie ist mit dieser Frage nicht allein. „Ich persönlich würde meine 40 Euro lieber für ein Ticket zahlen und mir meine Longdrinks selber raussuchen“, kommentiert ein anderer Nutzer.

„Der Preis ist eine Vollkatastrophe“, findet Simon Yacoub. Der 33-jährige Leipziger geht seit 15 Jahren zum DHfK-Fasching. Dass die Folgen der Pandemie und die Energiekrise die Kosten in die Höhe treiben, habe jeder mitbekommen. „Dafür habe ich vollstes Verständnis.“ Er hätte sich mit einem höheren Preis von etwa 35 Euro zufriedengegeben. „Aber du kannst den Leuten nicht sagen, was sie trinken sollen und was nicht“, sagt Yacoub. „Niemand wollte diese Getränke-Flatrate.“

Elferrat ist nicht für Organisation zuständig

Der DHfK-Elferrat selbst äußerte sich nicht bezüglich der Preissteigerung. „Wir kümmern uns nur um das Programm“, betont ein Mitglied gegenüber der LVZ. Für die Organisation der Veranstaltung sei die Firma „Velvet“ zuständig. Was die sportlichen Vereinsmitglieder von der Getränke-Flatrate halten, bleibt unklar.

Die Party findet am 3. und 4. Februar 2023 in der Ernst-Grube-Halle, Jahnallee 59, unter dem Titel „DHfK-Halftime-Show“ statt.

