﻿Döner erobert die Red-Bull-Arena – Leipziger Gastronom plant nächsten Schritt

Leipzig. Nach der gelungenen Aktion an Heiligabend (1000 Döner für Bedürftige) hat Keywan Ebrahimi, Inhaber des Globus-Döner in der Riebeckstraße 20, ein weiteres Projekt im Blick.

Seine Globus System Gastronomie GmbH möchte im nächsten Jahr zwei weitere Filialen in Leipzig eröffnen. „Eine davon in der Red-Bull-Arena. Ich glaube, es ist dann das erste Bundesliga-Stadion, in dem es gute Döner gibt“, so Ebrahimi augenzwinkernd.

Von jr