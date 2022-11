﻿Leipziger Doppelhaushalt 2023/24: Das wollen die Stadtratsfraktionen

Sparen oder Geld mit vollen Händen ausgeben: In der ersten Lesung zum Leipziger Doppelhaushalt 2023/24 am Mittwoch stellten die Fraktionen ihre Grundpositionen zum Entwurf der Stadtverwaltung dar.

Leipzig. Der Leipziger Stadtrat hat die Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2023/24 eröffnet. In der ersten Lesung am Mittwoch stellten die Fraktionen ihre Grundpositionen zum Entwurf der Stadtverwaltung dar. Sie liegen zum Teil weit auseinander und zeigen, wie schwer es in den kommenden drei Monaten wird, einen Konsens zu finden.

Sören Pellmann, Vorsitzender der Linksfraktion im Stadtrat. © Quelle: André Kempner

Das sagt die Linke

Die Sorge vor einer weiteren sozialen Spaltung der Gesellschaft zog sich wie ein roter Faden durch die Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden Sören Pellmann. Bereits die Corona-Pandemie habe zu Einkommensverlusten bei vielen Menschen geführt, konstatierte er. Knapp ein Viertel der Leipzigerinnen und Leipziger sei direkt oder indirekt von Armut betroffen. „Die Schere zwischen Arm und Reich in unserer Stadt muss wieder mehr geschlossen werden, auch wenn durch die galoppierende Inflation und die steigenden Energiekosten eher das Gegenteil zu befürchten ist“, sagte er. Deshalb markierte Pellmann für die Linke insbesondere eine „rote Haltelinie“ in der Haushaltsdebatte. „Es darf vor allem keine Kürzungen im Sozialbereich geben“, so Pellmann.

Dazu bedürfe es weiterer Hilfen durch Bund und Land, aber auch die Kommune könne hier mehr tun. So fordert die Linke unter anderem finanzielles Engagement für die Leipziger Tafel sowie zusätzliche Gelder für Vereine in der Wohlfahrtspflege, im Sport und in der freien Kulturszene. Die Fraktion unterstützt die vom Jugendhilfeausschuss geforderte Aufstockung des Jugendetats um 1,5 Millionen Euro im nächsten Jahr und um zwei Millionen Euro im Jahr 2024 sowie den Ausbau von Kinder – und Familienzentren. Außerdem müsse die Verwaltung ihrer Rolle als kommunaler Dienstleister besser gerecht werden. Dazu soll der Bürgerservice im Laufe der nächsten beiden Jahre um 30 Stellen aufgestockt werden.

Katharina Krefft, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat. © Quelle: André Kempner

Das sagen die Grünen

Obwohl die Stadtverwaltung selbst schon ihren Stellenplan um 535 Stellen nach oben korrigiert hat, reicht das den Grünen nicht. Viele Bereiche seien dennoch unzureichend ausgestattet: „Die Bürgerämter, das Bürgertelefon, die Zulassungsstelle, die Ausländerbehörde, das Pass- und Meldewesen, im Personalamt für all die neuen Mitarbeitenden, im Sozialamt für die zu erwartende Verdreifachung der Wohngeldberechtigten, die fehlende aktive Wiedereingliederung für langzeitarbeitslose Mitarbeitende“, zählte Fraktionsvorsitzende Katharina Krefft auf. „Das ist erbärmlich für unsere Stadt.“ Die Grünen beantragen daher 34 weitere Stellen für die Bereiche Wohnen, Beteiligung, Klima und Stadtnatur.

Dies sei auch notwendig, um die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Energie- und Wärmeversorgung zu gestalten, den Verkehr CO2-frei zu organisieren und die Biodiversität zu erhalten. Dies lasse Leipzig zur „Zukunftsstadt unseres Landes“ werden, hob Krefft hervor. Den Einwand, die Stadt könne dies alles nicht bezahlen, ließ Krefft nicht gelten. „Leipzig hat Geld“, sagte sie. So standen im Haushaltsplan für 2022 beispielsweise 306 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Bis zum Jahresende könne man aber eher von 460 Millionen Euro ausgehen. Wenn „trotz der erstaunlichen Mehreinnahmen“ aufgefordert werde zu sparen, dann fehle es am Vertrauen des Finanzbürgermeisters in den Stadtrat, sorgsam mit den Steuereinnahmen umzugehen. „Dann singen Sie das populistische Lied von den Politikern, die die kostbaren Steuereinnahmen verplempern“, warf sie Kämmerer Torsten Bonew (CDU) vor.

Frank Tornau, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat. © Quelle: André Kempner

Das sagt die CDU

Die Energiekrise und die Inflation, prophezeite CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Tornau, würden für Leipzig schlimmere Auswirkungen haben als die Corona-Pandemie. Es sei daher mehr als je zuvor notwendig, „genau zu prüfen, ob tatsächlich alle Ausgaben erforderlich sind, an die man sich in den letzten Jahren gewöhnt hat“. Hart ins Gericht ging er mit dem geplanten Stellenausbau in der öffentlichen Verwaltung. Die Einrichtung von 535 zusätzlichen Stellen bis Ende 2024 führe zu einem Personalschlüssel von 15,4 Stellen pro 1000 Einwohner. Der sächsische Richtwert für kreisfreie Städte liegt bei 13,9 Stellen. Eine solche Überschreitung sei nicht mit zusätzlichen Aufgaben einer wachsenden Stadt zu begründen. Wenn schon mehr Stellen, dann seien sie nach den Worten von Tornau in Bürgerämtern und der Wohngeldstelle besser aufgehoben „als für die Europäische Mobilitätswoche, zur Modernisierung des Solarkatasters und für diverse Assistentenstellen“. Der Haushalt sei das Geld der Bürgerinnen und Bürger und nicht der Stadträte, die „möglichst viele eigene politische Wünsche“ umsetzen wollten.

Schließlich warnte der CDU-Politiker davor, kommunale Unternehmen zur Umsetzung ideologischer Projekte wie 365-Euro-Ticket, sozialer Wohnungsbau oder Klimaschutzprogramm zu zwingen, statt die Erfüllung des Versorgungsauftrages der Unternehmen sicherzustellen. Verantwortlich dafür seien drei Fraktionen und der Oberbürgermeister. Tornau dürfte damit Linke, Grüne und SPD gemeint haben.

Siegbert Droese, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat. © Quelle: André Kempner

Das sagt die AfD

„Erstmalig seit vielen Jahren sprudelnder Steuern muss im Doppelhaushalt 2023/24 mit einer wirklich problematischen Finanzlage gerechnet werden“, stellte AfD-Fraktionschef Siegbert Droese seiner Haushaltsrede voran. Die Gewerbesteueransätze (420 Millionen Euro für 2023 und 440 Millionen Euro für 2024) seien sehr optimistisch, „wenn man die Probleme der Leipziger Wirtschaft betrachte. Ihm fehle daher jedes Verständnis für die Grünen, die Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) vorwerfen, die Einnahmeprognosen seien sogar noch um 130 Millionen Euro zu niedrig angesetzt. „Die Unternehmen leiden vor allem an den hausgemachten hohen Energiepreisen und der wirtschaftsfeindlichen Verkehrswendepolitik in unserer Stadt“, stellte Droese fest. Er forderte daher einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern.

Einsparpotenziale sieht er beispielsweise im Personalbereich. „Ideologiegetriebener Personalaufwuchs“ müsse gestoppt, Doppelstrukturen müssten vermieden werden. „Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Amt für Umwelt und dem Aufgabengebiet für den Klimaschutz“, fragte Droese. „Ein Kontroll- und Bevormundungsreferat braucht es jedenfalls nicht.“ Personal werde an anderen Stelle dringender gebraucht. So fielen verschobene Bauprojekte der Kommune immer wieder auf die Füße. „Wer lange baut, muss mit Preissteigerungen rechnen. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass städtische Baumaßnahem immer teuer werden als geplant“. Dieser Verantwortung müsse sich das Baudezernat stellen.

Christopher Zenker, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat. © Quelle: André Kempner

Das sagt die SPD

Angesichts hoher Inflation, explodierender Energiepreise und eines prognostizierten Einbruchs beim Wirtschaftswachstum setzt die SPD-Fraktion nach den Worten ihres Vorsitzenden Christopher Zenker drei Schwerpunkte für die kommenden beiden Haushaltsjahre: „Sozialen Zusammenhalt sichern, Wirtschaft stärken sowie Klima- und Verkehrspolitik zukunftsfähig gestalten“. Bewährtes müsse erhalten und in die Zukunft investiert werden. Die Krise dürfe nicht durch Kürzungen befeuert werden. „Für uns heißt das unter anderen, dass wir Vereine und Verbände, sei es im Sozialen, im Jugend- oder Gesundheitsbereich, in Sport und Kultur, nicht im Regen stehen lassen. Denn sie sorgen für unseren Zusammenhalt.“ Jährlich um 2,5 Prozent erhöhen sich für sie die städtischen Zuschüsse. Dies reiche bei der derzeitigen Inflationsrate aber nicht aus. „Wir regen daher eine Sonderdynamsierung um fünf weitere Prozent an“, sagte Zenker. „Wir brauchen mehr, damit wenigstens das Angebot aufrecht erhalten werden kann.“

Es sei auch wichtig in Stadtteilen wie Lößnig, Möckern oder Gohlis-Nord, die sozial abzudriften drohten, ein Quartiersmanagement aufzubauen sowie ein reibungsloses Funktionieren der Behörden sicherzustellen. Letzteres erfordere eine bessere Personalausstattung, gerade in den Bereichen, wo künftig ein größeres Antragsvolumen zu erwarten sei – beim Wohngeld oder Bürgergeld. Aber auch in der Ausländerbehörde, die „seit vielen Jahren chronisch unterbesetzt ist“, wodurch Menschen, die bereits in Gesellschaft und Arbeitsmarkt integriert sind, jahrelang auf ihre Einbürgerung warten müssten.

Ute Elisabeth Gabelmann, Vorsitzende der Freibeuter-Fraktion im Stadtrat. © Quelle: André Kempner

Das sagen die Freibeuter

„Wir müssen künftig sehr streng haushalten, können nur noch ganz gezielt investieren.“ Von diesem Leitgedanken lässt sich die Freibeuter-Fraktion (FDP, Piraten) leiten, wie deren Vorsitzende Ute Elisabeth Gabelmann sagte. „Preissteigerungen, Planungsfehler – ständig werden wir mit Mehrausgaben bei Bauprojekten konfrontiert“, erläuterte die Piratin. Die Freibeuter-Fraktion fordert daher, die Budgets im Hoch- und Tiefbau, also für die wichtigen Großprojekte, in den kommenden beiden Jahren zu zehn Prozent zu sperren. „Damit wollen wir verhindern, dass bereits begonnene Projekte aufgrund von Baukostensteigerungen nicht abgeschlossen werden können und zu Investruinen werden“, begründete Gabelmann den Vorstoß.

Gleichwohl sehen die Freibeuter auch Bedarf für „maßvolle Mehrausgaben“. Angesichts des Antragsstaus in der Ausländerbehörde soll die Stadt etwa den Bereich Einbürgerungen um zwei Stellen aufstocken. Gabelmann erinnerte daran, dass ihre Fraktion schon vor drei Jahren an den Stadtrat appelliert hatte, gemeinsame Konzepte für die Reduzierung der laufenden Ausgaben zu erarbeiten. Dies sei angesichts der jetzigen Krisenlage dringender denn je erforderlich. Der Haushaltsentwurf sehe zwar keine Kürzungen vor – kein Jugendklub werde geschlossen, kein Verein aus der Förderung gestrichen. „Dennoch fühlen sich die ausbleibenden Erhöhungen derzeit de facto wie eine Kürzung an“, sagte Gabelmann. „Aber die globale Lage macht auch vor der Stadt nicht halt.“ Es werde daher in nächster Zeit von vielen Seiten Bittbriefe geben. Es gehe dann um die „Kraft, nein zu sagen“. Für die Freibeuter kündigte sie bereits an, „zu vielen Haushaltsanträgen nein sagen zu müssen“.