﻿Soll Leipzig sparen oder in Personal & Co. investieren? Stadträte uneins über Doppelhaushalt

Der Tafelladen in der Luckaer Bibliothek ist Geschichte. Obwohl das Angebot der Altenburger Tafel im Landkreis gefragter denn je ist, sind die Räume, in denen sich Bedürftige in Lucka in den vergangenen Jahren günstig mit Lebensmitteln versorgen konnten, nun verwaist. Das hat vielfältige Gründe.