﻿Leipziger Drogenshop „Candy Love“: Diese Fragen bleiben strittig

Leipzig. Seit Januar läuft der Prozess gegen den als Kinderzimmerdealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt (28) und vier Mitangeklagte. Sie sollen zwischen April 2019 und Januar 2021 über die Internetplattform www.candylove.to Rauschgift und verschreibungspflichtige Medikamente in mehr als 470 Postsendungen an Kunden verschickt haben. Am Mittwoch will die zuständige Strafkammer ihr Urteil verkünden. Bis zum Schluss bleiben einige Fragen strittig. Die LVZ gibt einen Überblick.

War der aus der Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ bekannte Maximilian Schmidt tatsächlich der bestimmende Drogenboss?

Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Schmidt der Kopf der Bande war. Er habe nach seinem Rauschgiftversand „Shiny Flakes“ über Know-how und ausreichend Geld für das neue Projekt verfügt. Doch der prominente Angeklagte bestritt dies. „Ich war bei dieser Sache auf keinen Fall der Chef der Organisation“, versicherte Schmidt. „Ich habe mit nichts anderem außer Programmierung zu tun haben wollen.“ Um Portionierung und Versand der Drogen habe er sich nicht gekümmert. Allerdings spielte vor Gericht auch eine von ihm stammende Nachricht eine Rolle, in der er zwei Mitangeklagten Anweisungen für das Verpacken der Ware gegeben haben soll.

Frage der Bandenstruktur entscheidet über Strafmaß

Bildeten die Angeklagten eine Bande – und warum ist das wichtig?

Die Frage ist bedeutsam für das Strafmaß. Liegt eine Bandenstruktur vor – ein Zusammenschluss von mindestens drei Personen – droht eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, sonst deutlich weniger. Für die Staatsanwaltschaft ist es unstrittig, dass den Angeklagten ein solcher bandenmäßiger Drogenhandel vorzuwerfen ist. Die Verteidiger und auch die 8. Strafkammer sehen das nicht so. Schmidt will nur die Webseite programmiert haben, Friedemann G. (36) kümmerte sich nach eigenem Bekunden um alles andere. Die wegen Beihilfe Angeklagten Jens M. (40) und Julius M. (24) sowie der beschuldigte Anwalt André R. (43) werden hingegen nicht als Bandenmitglieder angesehen.

Warum dürfen bestimmte Beweise aus den Ermittlungen gar nicht genutzt werden?

Mit dem Rechtsanwalt André R. sitzt ein sogenannter Berufsgeheimnisträger auf der Anklagebank. Er geriet nur deshalb auf den Radar der Ermittler, weil Telefonate seines langjährigen Mandanten Friedemann G. abgehört wurden. Das Gericht geht davon aus, dass es sich hierbei um Gespräche zwischen Anwalt und Mandant handelte, die einem besonderen Schutz unterliegen. Zu diesem Zeitpunkt soll André R. noch nicht als Beschuldigter gegolten haben. Erst durch die Beweisaufnahme ergab sich, dass gegen einen damals unverdächtigen Anwalt Abhörmaßnahmen liefen. Mithin gehen die Richter auch von einem weitgehenden Beweiserhebungs- und verwertungsgebot aus. Da sich der Tatverdacht gegen André R. lediglich aus der überwachten Telekommunikation ergibt, könnte das Verfahren für den Juristen mit einem Freispruch enden.

Bleiben auch nach Ende des Prozesses Fragen offen?

Nicht alle Geheimnisse rund um „Candy Love“ konnten gelüftet werden. So scheiterten externe IT-Forensiker an der Entschlüsselung der bei Schmidt sichergestellten Datenträger. Unklar blieb auch, wie viel Geld der Netflix-Star bei seinen Geschäften eingenommen hat. Er räumte ein, nach dem Abschalten von „Candy Love“ mehr als 164.000 Euro abgehoben zu haben, die dann aufgeteilt worden seien. Sein erstes Projekt „Shiny Flakes“ soll deutlich lukrativer gewesen sein. Als er 2015 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt wurde, ordnete das Gericht auch die Einziehung von Wertersatz über drei Millionen Euro an. Schmidt sagt, er werde dieses Geld „wahrscheinlich nie bezahlen können“.