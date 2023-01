﻿Leipziger Eisenbahnstraße: Freispruch nach Angriff mit Dönermesser

Beinahe wäre ein Mann am helllichten Tag in der Eisenbahnstraße durch einen Angriff mit einem Dönermesser getötet worden. Doch der Prozess gegen den angeklagten Iraker endete mit einem Freispruch. Zu viel stimmte in diesem Verfahren ganz und gar nicht.

Leipzig. Eindeutige Spuren fehlten, Zeugen blieben zweifelhaft und nicht einmal das Opfer wollte bereitwillig aussagen: Nach einer lebensbedrohlichen Attacke mit einem Dönermesser am helllichten Tag in der Leipziger Eisenbahnstraße ist der Angeklagte am Dienstag freigesprochen worden. Dabei hatte die Staatsanwaltschaft dem Iraker Ahmad O. (25) ursprünglich versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

In der Anklage war die Behörde davon ausgegangen, dass Ahmad O. am 1. August 2020 gegen 13.10 Uhr seinen Kontrahenten Ammar A. im Freisitz eines Bistros mit einem 80 Zentimeter langen Dönermesser attackiert haben soll. Zunächst habe er ihm einen Hieb auf den Rücken versetzt, dann mit einer Schlagbewegung von oben nach unten den Hals seines Widersachers angegriffen. Ammar A. konnte den Angriff mit dem gewaltigen Messer mit seiner linken Hand abwehren, zog sich dabei allerdings eine tiefe Schnittwunde an dieser Hand zu. Ohne diese Abwehrbewegung im letzten Moment, da war sich das Gericht sicher, wäre Ammar A. bei dem Angriff wohl getötet worden.

Zeugen mussten von Polizei vorgeführt werden

Es ging also um schwerste Tatvorwürfe in dem seit August vorigen Jahres laufenden Prozess. Doch die 16. Strafkammer konnte trotz 20 Zeugen und mehrerer Sachverständiger nicht genügend Anhaltspunkte für einen sicheren Tatnachweis finden. Nach Auffassung des Gerichts waren bereits die Ermittlungen problematisch. So sei die Tat zehn Monate lang nicht als versuchtes Tötungsdelikt bearbeitet worden, sondern vom zuständigen Polizeirevier lediglich als Körperverletzung, woraus gewisse Defizite resultierten.

„Objektiv fehlt es hier an so ziemlich allem“, konstatierte der Vorsitzende Richter Hans Weiß. Es lägen keine Aufzeichnungen von Überwachungskameras vor, es gebe keine Dokumentation von Notrufmitschnitten und keine Funkzellenauswertung. Auch Spuren am Tatort seien nicht gesichert worden, musste selbst Staatsanwalt Torsten Naumann einräumen.

Auf Zeugenaussagen konnte das Gericht ebenfalls nicht bauen. „Die Tat ereignete sich zur Mittagszeit auf offener Straße. Zu dieser Zeit befanden sich jede Menge Personen auf der Eisenbahnstraße, aber kaum jemand hat sich als Zeuge zur Verfügung gestellt“, schilderte der Vorsitzende Richter. Teilweise hätten mögliche Beobachter der Tat polizeilich vorgeführt oder mit Ordnungsgeldern belegt werden müssen, um sie im Prozess vernehmen zu können.

Überdies blieben viele Aussagen widersprüchlich. Ein Bekannter des Opfers, der bei der Tat anwesend war, konnte sich im Prozess nur noch an das viele Blut erinnern. Während er bei der polizeilichen Vernehmung den maskierten Angreifer noch eindeutig identifizierte, ihn an Stimme, Augen und Haaren wiedererkannte, war er sich vor Gericht plötzlich nicht mehr sicher. Auch das Opfer selbst berief sich zunächst auf sein Auskunftsverweigerungsrecht. Gegen ihn ist Gerichtsangaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen Betäubungsmitteldelikten in Dresden anhängig. Später erinnerte er sich zumindest an das Dönermesser, machte aber keine Angaben zum Täter.

Staatsanwalt: „Szenetypische Konfliktlage“

Mithin blieben die Hintergründe der Bluttat unklar. Allerdings soll der Angeklagte in die Drogenszene verstrickt sein. Wie vor Gericht bekannt wurde, sitzt er derzeit wegen eines Rauschgiftdelikts in Haft. Staatsanwalt Naumann sprach von einer „szenetypischen Konfliktlage“. Aber auch ihm blieb nichts anderes übrig, als auf Freispruch zu plädieren. Wie auch Verteidiger Carsten Brunzel, der in dem Fall „viele Ungereimtheiten“ ausmachte.

Beim Gericht blieben zum Schluss ein ungutes Bauchgefühl, aber eben auch erhebliche Zweifel. Der Vorsitzende Richter zitierte den norwegischen Dramatiker Henrik Ibsen: „Glück ist zuerst und vor allen Dingen das stille, frohe, sichere Gefühl der Schuldlosigkeit.“ Dieses Gefühl, sagte Weiß, habe sich am Ende der Beweisaufnahme nicht eingestellt. „Wir sind nicht glücklich.“